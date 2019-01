Industria | crollo produzione “è problema europeo La causa? L’incertezza che tra

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Ildellale è la spia di “unche investe tutta l’Europa, non solo l’Italia che comunque ha i suoi”. E laprincipale, partendo dalle guerre commerciali tra Usa e Cina per finire alla Brexit e alle prossime elezioni Europee, è “l’incertezza”. Un'”incertezza normativa che frena gli investimenti e che resterà tale anche nel 2019“, spiega a ilfattoquotidiano.it Fedele De Novellis, macroeconomista e curatore del rapporto Congiuntura Ref: “Non è tanto un discorso di politiche valutate come migliori o peggiori, quanto che non si sa più quale direzione verrà presa”. La frenata italiana e di conseguenza quella europea sono il riflesso di un contesto internazionale meno positivo, non solo per l’aumento dell’incertezza, tra guerre tariffarie e tensioni finanziarie, ma anche per le ...