Il microbiota intestinale aiuta a predire il rischio di obesità infantile

Il microbiota intestinale può aiutare a predire il rischio di obesità infantile : La composizione del microbiota intestinale – l’insieme di microrganismi simbionti che a migliaia di miliardi abitano l’intestino umano – può aiutare a predire il rischio di obesità infantile . A suggerirlo è un gruppo internazionale di ricercatori in uno studio pubblicato su Communications Biology. I risultati della ricerca mostrano come all’interno del complesso mosaico di fattori che portano all’ obesità ci siano specifiche configurazioni ...

Salute - Franco Berrino : “Dobbiamo trattare bene il nostro microbiota intestinale - è da lì che parte il benessere e la prevenzione di molte malattie” : “Gli italiani a tavola? Ho un giudizio molto negativo, diciamo bocciati. Ma non è solo colpa loro: l’industria alimentare ha modificato le abitudini e il cibo“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Franco Berrino, specializzato in Anatomia patologica, autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche, e per 40 anni medico all’Istituto nazionale dei tumori di Milano (ora in pensione). Ha di recente pubblicato ...