Fabregas al Monaco | è ufficiale Henry ritrova l' ex compagno dell' Arsenal

Monaco - ora è ufficiale : preso Fabregas : Ora è ufficiale: Cesc Fabregas è un nuovo giocatore del Monaco . L'annuncio è arrivato dai profili social del club del Principato. Dopo quattro anni e mezzo, Fabregas lascia dunque il Chelsea e la ...

Calciomercato - Fabregas ufficiale al Monaco : contratto fino al 2022 : Cewsc Fabregas è ufficialmente un nuovo giocatore del Monaco, in Ligue 1. Lo spagnolo ex Chelsea ha firmato un contratto fino a giugno 2022 con il club monegasco. Dopo le esperienze di Arsenal, Blues ...

Calciomercato - il Monaco scippa Fabregas al Milan : nel Principato in arrivo anche Pepe : Doppio colpo per la formazione monegasca che si prepara ad accogliere Fabregas dal Chelsea e il difensore portoghese Pepe Il Monaco piazza un doppio importante colpo in questo mercato di gennaio, fondamentale per poter risalire la china in campionato. La società monegasca infatti ha raggiunto l’accordo sia con Cesc Fabregas che con Pepe, due giocatori di esperienza che faranno senza dubbio al caso di Thierry Henry. Niente da fare ...

Fabregas al Monaco - "imminente" : ANSA, - ROMA, 2 GEN - Il trasferimento di Cesc Fàbregas dal Chelsea al Monaco "è imminente". Lo scrive 'L'Equipe' che parla di "principio di accordo" tra i due club e il giocatore, finora poco ...

Monaco - quasi fatta per Fabregas : contratto fino al 2022 : Cesc Fabregas , uno dei pezzi pregiati del calciomercato di gennaio, sta per trovare squadra: il centrocampista spagnolo lascerà il Chelsea per il Monaco , secondo l'Equipe la prossima settimana è ...

