Astronomia | nursery stellari senza segreti | studiate 100mila “culle” in 74 galassie

meteoweb.eu

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Si mostrano con una straordinaria ricchezza di forme e dimensioni, ma, guardando oltre l’aspetto esteriore, due fattori che le distinguono in maniera significativa sono il luogo in cui gli astri si affacciano alla vita e i processi sottesi a questa fase: sono le, le cui aree di formazione stellare sono particolarmente al centro dell’attenzione della comunità scientifica. Un nuovo e vasto progetto di ricerca, che vede in prima linea il radiotelescopio Alma, è intento a chiarire le differenze tra le varie: si tratta di Phangs (Physics at High Angular Resolution in Nearby GalaxieS), che, con una precisioneprecedenti, ha effettuato misurazioni a tappeto su circa‘culle’situate. I risultati ottenuti sinora dal progetto – riporta Global Science – sono stati illustrati in alcuni articoli pubblicati su The Astrophysical ...