Sanremo | Pierdavide Carone e Dear Jack ' censurati' ? Arriva la risposta di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni sull’esclusione di Pierdavide Carone e Dear Jack : “Errare è umano” - Caramelle sarà a Sanremo 2019? : Claudio Baglioni parla per la prima volta dell'esclusione di Caramelle. Al Festival di Sanremo 2019 era stato presentato un brano firmato da Pierdavide Carone e interpretato insieme ai Dear Jack, Caramelle, escluso dalla competizione. 22 i posti dei Campioni, sia quali si sono aggiunti i 2 di Sanremo Giovani e, tra le tante proposte ricevute, la commissione artistica ha bocciato anche Caramelle, un pezzo che sta facendo parlare molto di sé, ...

Pierdavide Carone e Dear Jack sull’esclusione a Sanremo : razzismo - censura e delusione : Se bastasse un testo con una tematica sociale per essere di diritto al Festival di Sanremo, sarebbe da considerarsi svelata una volta per tutte la formula segreta che porta una rosa di 20/22 artisti - tra migliaia - a calcare ogni anno il palco del Teatro Ariston. Un tema importante e dall'indubbio impatto ma non di certo il capolavoro del millennio musicale italiano. Caramelle avrebbe meritato un posto a Sanremo, in gara tra i Campioni, per ...

Pierdavide Carone sbotta contro Claudio Baglioni per l'esclusione a Sanremo : 'Sono deluso' : Nelle scorse settimane sono stati svelati i nomi ufficiali dei Big che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo 2019 che, per il secondo anno consecutivo, vede Claudio Baglioni nel ruolo di direttore artistico. Come da tradizione, il cantautore non ha potuto avallare le numerose candidature che sono giunte in questi mesi e, di conseguenza, alcuni artisti sono stati esclusi dalla competizione canora. Tra questi c'è Pierdavide Carone, ...

Sanremo 2019 - polemiche per l’esclusione di un brano sulla pedofilia di Pierdavide Carone : C’è stato un tempo in cui l’essere esclusi da Sanremo era un qualcosa di vergognoso, un’onta da nascondere per gli artisti che avevano presentato una canzone in gara. Poi qualcuno ha avuto l’intuizione geniale: rendere pubblica la bocciatura poteva essere un modo originale per avere su di sé la luce dei riflettori. Infatti da anni fare polemica per la mancata ammissione al festival porta copertine, articoli di giornale, ospitate in tv. Un modo ...

