Sampdoria | Andersen a Sky | ' Io come Skriniar? Spero di fare il suo stesso percorso'

Sampdoria - assalti respinti per Andersen : il padre chiude all’addio a gennaio : Sampdoria, Joachim Andersen dovrebbe restare alla corte di Giampaolo anche nella seconda parte di stagione dopo l’ottimo avvio “Sono stato a molti incontri, a Joachim sono interessati i primi sei club in Inghilterra e in Italia“. Jacob Andersen, padre e agente del difensore della Sampdoria, ha parlato a Extra Bladet del futuro del calciatore doriano. Il padre di Andersen sembra chiudere all’addio nella finestra ...

Sampdoria - il padre di Andersen : “ho incontrato tanti club…” : “Sono stato a molti incontri, a Joachim sono interessati i primi sei club in Inghilterra e in Italia”. Sono le parole di Jacob Andersen, padre e agente del difensore della Sampdoria, finito nel mirino dei più importanti club. Intervistato a Extra Bladet ha fornito le ultime indicazioni: “Io non penso che succeda qualcosa in questo periodo e neanche Joachim – ha detto -. Ritengo che stia bene dove è adesso, anche se ...

Sampdoria - Inter in vantaggio sulla Juventus per Andersen : ma l'insidia è inglese... : Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i nerazzurri sarebbero in vantaggio sui bianconeri nella corsa al calciatore: la richiesta base della Samp è di 30 milioni per un calciatore che ...

Sampdoria - Andersen rinnova fino al 2022 : ROMA - Una delle sorprese più belle di questo campionato risponde al nome di Joachim Andersen , 22enne difensore centrale in forza alla Sampdoria . Al primo anno da titolare, il danese natio di ...