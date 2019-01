Ronaldo | accuse e minacce dalla ex Lennard | “Aiuterò la Mayorga”

Le notizie del giorno – Nuove accuse shock a Ronaldo e la vergogna ultras : Le notizie del giorno – Ottimo momento in campo, problemi extra-calcistici. Non è una situazione facile per Cristiano Ronaldo, in particolar modo il portoghese ha dovuto fare i conti con pesanti accuse di diverse donne, oggi Nuove rivelazioni shock da parte di una ex fidanzata. Jasmine Lennard parla di stupri e minacce sull’argomento relativo a CR7: “Non ho paura di lui e sì, ho tenuto dentro tutti i suoi sporchi segreti per troppo ...

Cristiano Ronaldo : "Non vivo per premi personali"/ "Accuse stupro? Disgustose - ma ho la coscienza pulita" : Juventus, parla Cristiano Ronaldo: "Non vivo per premi personali. Accuse stupro? Disgustose, ma ho la coscienza pulita". Ultime notizie

Cristiano Ronaldo personaggio sportivo dell’anno - CR7 tra pesanti accuse e importanti ritorni : “ho la coscienza pulita” : Cristiano Ronaldo pronto al ritorno in Nazionale: le parole dell’attaccante della Juventus dopo la premiazione come personaggio sportivo dell’anno “Non sono ossessionato dai premi individuali. La cosa più importante è vincere trofei collettivi e aiutare la squadra, il resto viene naturalmente“. Lo dice Cristiano Ronaldo in un’intervista con il quotidiano portoghese Record che lo ha scelto come personaggio ...

Ronaldo : “Caso Mayorga? Disgustose le accuse sul mio conto” : Ronaldo CASO MAYORGA – Cristiano Ronaldo in un’intervista con il quotidiano portoghese Record, che lo ha scelto come personaggio sportivo dell’anno, torna sulle accuse di stupro arrivate dagli Usa da parte dell’ex modella Kathryn Mayorga. “Trovo Disgustose le accuse sul mio conto, ma al tempo stesso sono tranquillo perché ho la coscienza pulita. Sono fiducioso che […] L'articolo Ronaldo: “Caso Mayorga? ...

Vieni da Me - Raffaella Fico rivela lo sfregio subito da Cristiano Ronaldo dopo le accuse di stupro : ' Cristiano Ronaldo è come lo vedi: un bell'uomo, molto attento al suo fisico. È un po' egocentrico ma prende sul serio il suo lavoro. Ama il calcio ed è molto attento. Stento a credere alle accuse ...

Le notizie del giorno – Le nuove accuse a Ronaldo - il caos River-Boca e la cessione del Palermo : Le notizie del giorno – Il River Plate ratifica il proprio rifiuto al cambio di sede. Il club sostiene che la decisione va oltre la competenza, pregiudica coloro che hanno acquistato un biglietto e intacca l’uguaglianza delle condizioni cominciando dalla perdita della condizione di squadra di casa. Si elencano quindi le ragioni per cui il River Plate sostiene la decisione sopra esposta. – La responsabilità della carenza di sicurezza ...

Caso Ronaldo Mayorga : Der Spiegel lancia nuove accuse a CR7 : Il settimanale tedesco Der Spiegel non molla la presa è lancia nuove accuse a CR7 relativamente al Caso Ronaldo Mayorga. Parliamo del presunto stupro che nel 2009 l’attuale calciatore della Juventus avrebbe compiuto nei confronti della ex modella, stupro che il portoghese ha sempre seccamente smentito. -> Leggi anche Juventus, Ronaldo: documenti manipolati? Il Der Spiegel […] L'articolo Caso Ronaldo Mayorga: Der Spiegel lancia ...

Ronaldo e il caso Mayorga : nuove accuse da 'Der Spiegel' : nuove accuse a Cristiano Ronaldo sul presunto stupro nel 2009 nei confronti dell'ex modella americana Kathryn Mayorga arrivano da 'Der Spiegel' Il magazine tedesco cita nuovi documenti: si tratta di ...