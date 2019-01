Nuovo scontro nel governo sulle trivelle | la Lega contro lo stop | “Paese deve andare

TAV : Nuovo scontro nel governo. Salvini apre a referendum : 'Meglio finirla' : ... che gli effetti in termini di miglioramento dei tempi di percorrenza, di abbattimento delle emissioni per lo spostamento del traffico dalla gomma alla rotaia, di crescita dell'economia per i ...

Referendum propositivo Nuovo fronte di scontro Salvini : "Serve quorum" : Si apre un nuovo fronte all'interno del governo. E riguarda un'altra delle battaglie del Movimento 5 Stelle: il Referendum propositivo . La riforma che porta la firma del ministro per i Rapporti con ...

Referendum propositivo Nuovo fronte di scontro ?Salvini : "Serve quorum" : Si apre un nuovo fronte all'interno del governo. E riguarda un'altra delle battaglie del Movimento 5 Stelle: il Referendum propositivo. La riforma che porta la firma del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, approderà in Aula alla Camera il 16 gennaio prossimo, ma solleva perplessità anche tra gli esponenti della Lega. A spaccare le due anime dell'esecutivo è la questione del quorum, che nei sogni dei pentastellati ...

C'è stato un Nuovo scontro tra ultrà : nuovo episodio di tifo violento, appena tre giorni dopo gli scontri per Inter-Napoli: ultrà di Bologna e Torino, in viaggio per seguire le proprie squadre nell'ultima giornata del 2018, si sono affrontati con cinghie e bottiglie rotte all'autogrill Chianti Sud, vicino al casello Firenze Sud. Nei tafferugli è stato lanciato un sasso contro un pullman di supporter granata che ha mandato in frantumi il lunotto ...

Napoli - Nuovo scontro Comune-Regione : 'Manca correttezza istituzionale' : 'Organizzazione sguaiata', 'Mancanza di correttezza istituzionale'. È l'attacco del Comune di Napoli alla Regione dopo la cerimonia di stamane per la stazione metropolitana di Scampia: il sindaco ...

Manovra - Nuovo scontro sull'ecotassa | Lega : "Via anche gli incentivi green" | M5s : "Bonus auto green deve restare" : Un emendamento della Lega vuole lo stop alla ecotassa ma anche agli incentivi delle auto "green"Il sottosegretario Garavaglia: "Se gli amici del M5strovano altre coperture siamo ben contenti". Gli risponde l'omologo ai Trasporti di M5s Dell'Orco: "La riformuleremo ma misura imprescindibile"

Manovra - Nuovo scontro. Lega : «Stop a ecotassa e incentivi auto green» : Stop non solo all'ecotassa sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con un emendamento alla Manovra, che rientra nel pacchetto dei "segnalati" e...

Anticipazioni Uomini e Donne del 5 dicembre : Nuovo scontro tra Tina e Gemma : Cosa succederà nel corso della prossima puntata di Uomini e Donne che vedremo in onda mercoledì 5 dicembre su Canale 5? Le Anticipazioni ufficiali che arrivano dal sito web WittyTv e anche dalla pagina Instagram della trasmissione di Maria de Filippi, rivelano che anche l'appuntamento di domani pomeriggio sarà dedicato al trono over e quindi alle dame e ai cavalieri della trasmissione, che continua ad ottenere risultati d'ascolto strabilianti in ...

Verona - Nuovo scontro sull'aborto : all'uscita di scuola caramelle e volantini sulla 194 : Nella città della mozione pro vita, "Non una di meno" distribuisce pastiglie di zucchero e informazioni sui contraccettivi all'ingresso di un liceo. Insorge la Lega: "Iniziativa da esaltati"

Pensioni anticipate e LdB 2019 : su Q100 Nuovo scontro tra Inps e Governo : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 novembre 2018 vedono proseguire lo scontro a distanza tra Inps e Governo in merito alle uscite anticipate tramite la quota 100. In particolare, il nodo del contendere resta ancora quello delle coperture, stante che secondo le stime tecniche non risulterebbero sufficienti per garantire l'avvio della flessibilità previdenziale promessa dall'esecutivo. Una posizione sulla quale però il Ministero del lavoro ...