Moody' s | la Cina sta lanciando politiche di stimolo non testate

trend-online

(Di giovedì 10 gennaio 2019) I numeri macro in arrivo dallahanno spaventato non poco. Subito, infatti, è scattato l'allarme su un possibile hard landing di Pechino e, di conseguenza, dell'intera economia globale. L'allarme di's Una paura che ha spinto qualcuno a parlare di un Pil che per il gigante asiatico potrà essere inferiore al 6% già dai prossimi anni. A questo si aggiunge oggi l'...