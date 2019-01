Inizia la discussione per il primo vero piano strategico nazionale del settore olivicolo

meteoweb.eu

: @dargento24 @Stefano0323 @CarloCalenda Mi spiace ma non posso continuare la discussione, fra pochi minuti inizia Pe… - 71giuse : @dargento24 @Stefano0323 @CarloCalenda Mi spiace ma non posso continuare la discussione, fra pochi minuti inizia Pe… - crpiemonte : Termina la discussione generale e inizia l'esame dei 112 articoli del Ddl e dei relativi emendamenti #opencrpiemonte - crpiemonte : Inizia la discussione generale con l'intervento di @gianlucavignale, che esprime una valutazione positiva sul metod… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) “L’inizio dellaper ildelitaliano è un’ottima notizia per tutti e dimostra come finalmente l’olivicoltura viene considerata come un compartoper il Sistema Paese”.Così il Presidente di Italia Olivicola, la più importante organizzazione della produzione olivicola italiana, Gennaro Sicolo, ha commentato l’inizio dei lavori per la stesura del nuovoNel corso dell’incontro, presieduto dalla Sottosegretaria Alessandra, si è discusso anche dello stato di attuazione delda 30 milioni, varato nel 2016, con molti interventi ancora in fase di partenza.Italia Olivicola ha sottolineato alcune delle priorità da portare avanti: nuovi impianti per aumentare la produzione, investimenti per far ripartire le aziende ed i frantoi colpiti da grandi calamità come la xylella e le ...