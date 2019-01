Il pomodoro piccante sarà presto realtà | grazie all’editing genomico

meteoweb.eu

: Salsa di pomodoro piccante, contenente solo ingredienti biologici. Il prodotto è vegano e senza glutine. - macro_cultura : Salsa di pomodoro piccante, contenente solo ingredienti biologici. Il prodotto è vegano e senza glutine. - fhummergolde : @uomosenzasonno Al pomodoro e salame piccante ?? - LaNapa : Si innamorano di te perché sei una Diavola. Che succede se diventi anche capricciosa? ?? Diavola capricciosa pomod… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Con l’aiuto dell’editing, in futuro potremmo trovare tra gli scaffali del nostro fruttivendolo di fiducia una nuova varietà di: quellaCome gli stessi ricercatori affermano nello studio pubblicato su Trends in Plant Science: “L’epocale viaggio di Cristoforo Colombo alla ricerca di una nuova rotta verso l’India fu guidato dalla domanda europea di spezie, principalmente il pepe nero, che all’epoca aveva un prezzo simile all’oro. Invece, Colombo arrivò in America Centrale e portò indietro una specie che sarebbe diventata rapidamente ‘il condimento più popolare del mondo’: il peperoncino del genere Capsicum. Il genere comprende più di 30 specie, di cui solo cinque sono state domesticate, che mostrano un’ampia varietà di dimensioni, forma, colore ezza. L’accattivantezza dei peperoncini è prodotta ...