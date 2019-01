Hakeem oggi non scenderà in campo - è in carcere a Bankok da 40 giorni : Nel ranking Fifa, la classifica mondiale di tutte le nazionali di calcio del mondo, occupano il 113esimo e il 118esimo posto. Sono Bahrein e Thailandia e il prossimo 10 gennaio, alle 12 ora italiana, si affronteranno nella seconda partita del girone A della Coppa d’Asia 2019 in corso negli Emirati Arabi Uniti. In pochi, almeno da questo lato del mondo, si appassioneranno alla sfida tra queste due squadre: ma fuori dal rettangolo di gioco ...