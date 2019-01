Duterte contro revisori dei conti pubblici | Vanno torturati

ilgiornale

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Il presidente filippino Rodrigo, ripetutamente etichettato dai media occidentali come "verso", ha in questi giorni rivolto "parole di fuoco" all"indirizzo dell"autorità contabile nazionale.Secondo il sito web asiatico di informazione Rappler, il leader di Manila, durante un recente comizio, avrebbe lanciato un duro attacco verbale nei riguardi dei membri della Commission on Audit, agenzia indipendente incaricata di monitorare l"amministrazione del bilancio pubblico da parte del governo. L"esponente di punta della formazione politica Pdp-Laban avrebbe infatti accusato i tredeidi "ostacolare l"attività dell"esecutivo". Le parole impiegate dal presidente del Paese asiatico durante quel comizio, riportate dal sito di informazione in questione, sarebbero le seguenti: "Quelli della Commission on Audit hanno sempre qualcosa da ridire. Qualunque cosa faccia il mio ...