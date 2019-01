Acquisto per Evraz

Antitrust - multa da 678 mln per case auto e società. Facevano cartello su finanziamenti per Acquisto vetture : ROMA - multa da 678 milioni di euro per case automobilistiche e società finanziarie responsabili di aver messo in piedi un cartello per la vendita di automobili tramite finanziamenti. Lo ha...

Segnali d'Acquisto per Ivs Group : Chiusura dell'8 gennaio Punta con decisione al rialzo la performance di Ivs Group , tra i titoli dell'indice FTSE Italia All-Share , con una variazione percentuale dello 0,36%. Operatività odierna: Il ...

Invito all'Acquisto per Zignago Vetro : Chiusura del 7 gennaio Ottima performance per il produttore di contenitori in Vetro , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star , che ha chiuso in rialzo dell'1,72%. Operatività odierna: Il quadro ...

Invito all'Acquisto per Falck Renewables : Chiusura del 7 gennaio Bene la società attiva nella green economy , tra i componenti del FTSE Italia Star , con un rialzo dello 0,81%. Operatività odierna: Sotto il profilo operativo, l'azione vanta ...

Allarme Codacons su calo potere d'Acquisto : "Pericoloso. Servono misure" : L' alleggerimento del portafoglio delle famiglie rappresenta un "s egnale pericoloso perché ha effetti negativi sui consumi e sull'economia nazionale". Parola di Codacons , associazione che rappresenta e tutela i consumatori, che commenta così i dati diffusi oggi, 7 gennaio, dall'ISTAT . Il rapporto mette in luce infatti una ...

Istat - la pressione fiscale sale al 40 - 4 per cento e scende il potere d'Acquisto delle famiglie : Nel terzo trimestre del 2018 la pressione fiscale è stata pari al 40,4 per cento, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A rivelarlo è l'Istat che sottolinea che nei primi tre trimestri del 2018, la pressione fiscale si attesta al 39,7% del Pil, in rid

Segnali d'Acquisto per Engie : Chiusura del 4 gennaio Punta con decisione al rialzo la performance della società energetica , tra i titoli dell'indice Bel 20 , con una variazione percentuale dell'1,40%. Operatività odierna: Il ...

Fiorentina - primo allenamento per il neo Acquisto Muriel : Le squadre di Serie A si preparano in vista della ripresa del campionato, in campo anche la Fiorentina, primo allenamento per i viola che si sono radunati nel pomeriggio per una sessione in palestra. Tutti convocati, presente anche il neo acquisto Luis Muriel, l’ex Sampdoria si candida ad essere grande protagonista. Dopo la cena prevista la partenza per il ritiro di Malta con un charter, ‘soggiorno’ previsto fino al 10 ...

Invito all'Acquisto per Ivs Group : Chiusura del 3 gennaio Bene Ivs Group , tra i componenti del FTSE Italia All-Share , con un rialzo dello 0,18%. Operatività odierna: A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Ivs ...

Saldi invernali 2019 - tutte le date e i consigli per non sbagliare Acquisto : Inizieranno tra il 2 e il 5 gennaio, ma in alcune regioni dureranno a lungo: fino alla primavera. Sono i Saldi invernali, l'occasione in cui i negozi di abbigliamento mettono in vendita la merce non ...

Juve - mega commissioni per il prossimo Acquisto : Secondo Sky Sport, la Juventus continua a lavorare per arrivare ad Aaron Ramsey . La Juventus vuole arrivare al centrocampista e assicurarselo a parametro zero, anche se poi ovviamente ci saranno da pagare ...

Invito all'Acquisto per Cie Automotive : Chiusura del 31 dicembre Ottima performance per Cie Automotive , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che ha chiuso in rialzo dell'1,90%. Operatività odierna: A livello operativo, il titolo presenta un'...

Acquisto per Tamburi : Chiusura del 28 dicembre Vigoroso rialzo per Tamburi , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,68%. Operatività ...