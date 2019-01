Uomini e Donne | trono classico | NATALIA chiede ad IVAN se ha avuto una storia con…

Uomini e Donne : diretta puntata del 9 gennaio : Oggi, 9 gennaio 2019, va in onda la terza puntata dedicata a Uomini e Donne. Alle 14.45 vedremo su Canale 5 il terzo ed ultimo appuntamento dedicato al Trono Over dopo i colpi di scena visti nei due appuntamenti precedenti. Uomini e Donne: lo scherzo ad Angela Di Iorio Dopo che Angela ha fatto molto parlare di sè non solo in studio e dopo esser stata bersaglio di critiche da Tina Cipollari, durante la puntata di oggi si renderà vittima ...

Uomini e Donne - Andrea Del Corso e la malattia : «Le ho provate tutte - ora sembro guarito» : Andrea Del Corso stupisce i suoi fan su instagram e in un lungo post racconta la sua malattia. Corteggiatore di ?Uomini e Donne?, programma seguito da Leggo.it e condotto da Maria De...

Uomini e Donne - perfida Tina Cipollari : il tranello con cui umilia Angela grazie a suo fratello : Una succosa anticipazione sul Trono Over di Uomini e Donne, il regno di Maria De Filippi, che nella puntata del 9 gennaio regalerà un importante colpo di scena. Al centro dell'attenzione la signora Angela, che sarà vittima di uno scherzo della solita Tina Cipollari, la quale ha fatto arrivare nello

Uomini e Donne oggi : il fratello di Tina in studio - scherzo che diverte : oggi Uomini e Donne: Armando e Noel si amano? Arriva il fratello di Tina Cipollari Ancora in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Anche questo pomeriggio, la trasmissione di Maria De Filippi ci regalerà grandissimi colpi di scena. Partiamo da dove siamo rimasti. Armando e Noel al centro dello studio raccontano come stanno […] L'articolo Uomini e Donne oggi: il fratello di Tina in studio, scherzo che diverte proviene da Gossip e Tv.

SARA AFFI FELLA PARLA DOPO LO SCANDALO A Uomini E DONNE/ 'Ha cercato Nicola - non ha lasciato Vittorio : mente!' : SARA AFFI FELLA PARLA DOPO lo SCANDALO a UOMINI e DONNE in un'intervistata a Chi, ammette: 'Ero drogata di tv. Sono diventata anoressica'

Anticipazioni Uomini e donne - Giulia replica alle accuse : 'Sto volando' : Giulia Cavaglia continua ad essere una delle corteggiatrici più discusse dell'edizione 2018-19 di Uomini e donne. Fin dalla sua prima apparizione è stata notata sia da Lorenzo Riccardi che da Luigi Mastroianni, conquistati dalla sua innegabile bellezza. Ma entrambi hanno dovuto fare i conti con i sospetti che non ci fosse del vero interesse sentimentale dietro alla sua partecipazione al format di Maria De Filippi. Per questo Luigi l'ha eliminata ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso parla della sua malattia : "Ho sofferto della Sindrome di Raynaud" : Andrea Dal Corso è approdato a Uomini e Donne dopo il successo ottenuto nell'ultima edizione andata in onda di Temptation Island, il docu-reality estivo prodotto da Maria De Filippi, alla quale ha partecipato, usando il nomignolo di Andrew, per evitare confusione con gli altri Andrea (Andrea Cerioli e Andrea Zenga).A Uomini e Donne, Andrea ha iniziato a corteggiare Mara Fasone che aveva espressamente richiesto la presenza dell'ex ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso soffre della sindrome di Raynaud : Andrea Dal Corso racconta per la prima volta la sua malattia in un post apparso su Instagram e Facebook che ha commosso i fan di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Teresa Langella infatti ha svelato di soffrire della sindrome di Raynaud. Si tratta di una patologia ancora poco conosciuta che deve il suo nome a Maurice Raynaud, il medico francese che la scoprì per primo nell’Ottocento. Consiste in un restringimento dei vasi ...

Uomini e Donne : 'Sara e Nicola hanno ripreso a vedersi da 2 mesi' - svela una fonte anonima : Da diverse ore sul web non sta circolando altro che la famosa intervista rilasciata da Sara Affi Fella ai microfoni del settimanale 'Chi', diretto da Alfonso Signorini. In seguito alla diffusione di questo scoop, è arrivata la segnalazione di una fonte anonima la quale ha rivelato al quotidiano Fanpage cose inaspettate sulla ragazza e sul suo "ex" Nicola Panico. Secondo la versione di questa persona, infatti, "lei e Nicola hanno ripreso a ...

Sara Affi Fella parla dopo lo scandalo di Uomini e donne : ‘Sono diventata anoressica’ : “Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica“. Sul finire dell’estate la storia di Sara Affi Fella è scoppiata come una bomba tra le mani della redazione di Uomini e donne: lei, prima protagonista nel 2017 di Temptation Island poi tronista nel dating show di Canale 5, viene smascherata e si scopre che durante la permanenza sul trono era ancora fidanzata con Nicola Panico, con ...

Il conduttore Jeremy Clarkson : "La BBC non dà più lavoro agli Uomini. Posti di potere solo alle donne" : LA BBC non è una tv per uomini: ad affermarlo è Jeremy Clarkson, ex presentatore di Top Gear, programma automobilistico in onda sull'emittente britannica. Il conduttore è stato licenziato e, come riportano vari giornali internazionali tra cui il Telegraph, oggi denuncia:Chiunque abbia uno scroto, si può scordare la BBC. Semplicemente non danno più lavoro ai maschi.Non a caso, lo scorso anno Cassian Harrison, ...

Uomini e Donne : l'intervista integrale di Sara Affi Fella : L'ex tronista: "Chiedo scusa a Maria De Filippi e alla redazione di Uomini e Donne. Ho tradito la loro fiducia".

Anticipazioni Uomini e donne : dopo i baci - Rocco e Gems di nuovo ai ferri corti : Rocco Fredella e Gemma Galgani continuano ad essere protagonisti del Trono Over di Uomini e donne, creando opinioni contrastanti tra i fan del programma. C'è chi si dice stanco del continuo tira e molla della coppia e chi invece segue con interesse il loro percorso ai limiti del trash. E se da un lato gli ascolti non lasciano dubbi in merito al grande interesse che la versione di Uomini e donne dedicata a dame e cavalieri continua ad avere, ...

Anticipazioni Uomini e donne - la scelta di Teresa che spiazza : 'Voglio eliminare Andrea' : Arrivano le prime attese Anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne trono classico, che tornerà in onda da questa settimana su Canale 5. Tra le protagoniste indiscusse del programma continua ad esserci la bellissima Teresa Langella, la quale nel corso della prossima registrazione che vedremo in onda tra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio, farà una scelta a dir poco spiazzante che metterà in discussione il percorso di Andrea Dal Corso, ...