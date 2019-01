Totti ed Ilary Blasi in love alle Maldive | ma l’ex calciatore e la presentatrice non sono

Francesco Totti in vacanza con la famiglia - balla con la figlia. Ilary Blasi li guarda incantata. FOTO : Ilary Blasi e Francesco Totti sono una certezza. La coppia, ormai binomio saldissimo del mondo dello spettacolo italiano tante volte scosso dalla notizia della fine di lunghe relazioni sentimentali, torna a far sorridere i fan che... L'articolo Francesco Totti in vacanza con la famiglia, balla con la figlia. Ilary Blasi li guarda incantata. FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chanel Totti : ecco l’ultima foto di Francesco e Ilary Blasi : Francesco Totti e Ilary non sono molto attivi sui social ma nonostante questo hanno milioni di followers su Instagram e Facebook. Per salutare i loro fan dopo un po’ di tempo, hanno deciso di pubblicare con i fan uno scatto di famiglia. Francesco, Ilary, Christian, Chanel e la piccola Isabel. Per la famiglia Torri è stata un’occasione per riunire tutti e godersi qualche giorno di festa. Francesco Totti è molto impegnato al seguito della Roma ...

Ilary Blasi e Francesco Totti in fuga dai paparazzi : quest'anno in vacanza alle Maldive con la famiglia : Tempo di relax e vacanze per Ilary Blasi e Francesco Totti. I due hanno approfittato della pausa lavorativa, con lei reduce dal Grande fratello Vip e l'ex capitano della Roma in pausa forzata dal campionato in sosta. Con figli al seguito, la Blasi e Totti si sono concessi una fuga alla Maldive, dove

Ilary Blasi : "Le parrucche al Grande Fratello Vip? Francesco Totti non si è scomposto neanche un po'" : Ilary Blasi, intervistata dal settimanale 'Gente', in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, come ha reagito il marito Francesco Totti alle differenti parrucche indossate durante la conduzione del 'Grande Fratello Vip 2018'. Secondo la presentatrice di Canale 5, il dirigente della Roma, non è rimasto, per nulla, scosso, dalle varie capigliature: Non si è scomposto neanche un po’, dopo 17 anni insieme ha capito con chi ...

Ilary Blasi - le parrucche del Grande Fratello Vip/ Francesco Totti come ha reagito? "Non si stupisce più…" : come avrà reagito Francesco Totti alle parrucche di Ilary Blasi durante il Grande Fratello Vip? Ecco la risposta della diretta interessata.

Ilary Blasi : La parrucca al Gf Vip? Ecco come ha reagito Totti all’idea : Ilary Blasi si racconta: Ecco qual è stata la reazione di Totti quando gli ha detto della parrucca al Gf Vip Tra le novità indiscusse dell’edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip una menzione a parte, senza dubbio, meritano le parrucche di Ilary Blasi. La conduttrice di Canale 5, proponendo al pubblico in studio e […] L'articolo Ilary Blasi: La parrucca al Gf Vip? Ecco come ha reagito Totti all’idea proviene da Gossip ...

Lite Ilary Blasi- Fabrizio Corona - Alfonso Signorini svela il dietro le quinte e la reazione di Totti : Continua a far parlare la Lite fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona durante una diretta del Grande Fratello Vip, programma seguito in diretta da Leggo.it, in cui l?ex re dei paparazzi era andato...

Ilary Blasi : "Sognavo di entrare al Grande Fratello. Totti mi chiese di smettere di lavorare" : Si iniziano a tirare le somme della terza edizione del Grande Fratello Vip. Lunedì prossimo andrà in onda la finale del reality show di canale guidato da Ilary Blasi, che dalla prossima settimana potrà godersi il meritato riposo in famiglia, trascorrendo coi figli e il marito Francesco Totti le vacanze di fine anno in serenità. Proprio le festività natalizie furono galeotte tra lei e il bomber della Roma, così come la conduttrice racconta ...

Ilary Blasi a ruota libera : vincitore GF - Cecchi Paone - Toffanin - Totti : Ilary Blasi a ruota libera: GF Vip, il pronostico sul vincitore, il ‘debole’ per un concorrente, l’amicizia con Silvia Toffanin e la piacevole monotonia familiare Ilary Blasi si confessa. La ruota gira, libera, e la lunga chiacchierata concessa dalla conduttrice al Corriere della Sera frutta molte curiosità. Famiglia, lavoro, amicizie, passato, presente, futuro… Inevitabile che […] L'articolo Ilary Blasi a ruota ...

Ilary Blasi e la lite con Corona : come ha reagito Francesco Totti : Francesco Totti teso per la lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona La lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona è stata senza dubbio il colpo di scena della terza edizione del Grande Fratello Vip. Oggi a Mattino Cinque, Alfonso Signorini ha parlato a Federica Panicucci proprio di quell’episodio e di quanto avvenuto dietro le quinte. L’opinionista ha raccontato che durante lo scontro in diretta tra il fotografo dei vip e la conduttrice ...

Totti e Ilary in platea : 'Disney on ice' è da favola : L'incanto del 'C'era una volta' dalle pagine dei classici più amati si racconta sulla pista del giaccio. Numeri mozzafiato, energiche coreografie, celebri colonne sonore e un'esplosione di colori ...

Ilary Blasi : “La lite al GF Vip con Fabrizio Corona?”. La verità di Lady Totti : Ilary Blasi, conduttrice e moglie di Francesco Totti, parla si sé, della sua carriera e del rapporto con marito e figli. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata a ”Liberi Tutti”, domani in edicola con il ”Corriere della Sera”. La Blasi racconta se stessa, divisa tra impegni pubblici e vita privata con il marito Francesco e i figli, Christian, Chanel e la piccola Isabel. La conduttrice è nota per programmi di ...