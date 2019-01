Scritte antisemite a Roma | Virginia Raggi sbotta sui social | “il calcio non può essere

Diaconale : " Scritte antisemite a Roma" : "Se noto un clima di tensione attorno al mondo ultrà? Mi auguro di no, che non ci sia premeditazione, sarebbe un passo indietro enorme", aggiunge il capo dello sport italiano.

Roma : vergogna ultrà - Scritte antisemite : 17.10 Volantini con la scritta "Lazio,Napoli, Israele, stessi colori,stesse bandiere. M..." sono apparsi in alcuni quartieri della Capitale. La firma è 'Romanisti della Balduina'. I manifestini sono comparsi in coincidenza con i festeggiamenti per i 119 anni della Lazio. La denuncia parte dal direttore della comunicazione della Lazio,Arturo Diaconale, che denuncia "due pesi e due misure", ricordando lo scandalo suscitato l'anno scorso per gli ...