Mourinho preoccupa l' Inter | con Icardi accetterebbe il Real Madrid

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Uno degli allenatori più ambiti, a partire dalla prossima stagione calcistica, sarà sicuramente il tecnico portoghese José. Lo Special One si è separato (più o meno consensualmente) dal Manchester United solo un mese fa, ma è molto probabile che possa trovare presto una nuova squadra. Ci sta provando il Benfica, ma il club che sembra essere in pole position è il, che sogna un suo ritorno per risorgere dopo una stagione fino ad ora disastrosa. I Blancos sono infatti quinti in classifica nel campionato spagnolo, dietro perfino all'Alaves e con dieci punti di ritardo dal Barcellona capolista. Hanno già esonerato un allenatore, Lopetegui, sostituito dal tecnico della Cantera, Santiago Solari. Mou ha aperto alla possibilità di allenare nuovamente le Merengues, ma inevitabilmente ha posto delle condizioni.chiedeJoséha posto il centravanti ...