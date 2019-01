calcioweb.eu

: Ferma condanna per i manifesti antisemiti comparsi a @Roma. Il calcio non può essere divisione e intolleranza. - virginiaraggi : Ferma condanna per i manifesti antisemiti comparsi a @Roma. Il calcio non può essere divisione e intolleranza. - CalcioWeb : Manifesti antisemiti a #Roma, #Martusciello: 'male difficile da estirpare' - cocchi2a : RT @virginiaraggi: Ferma condanna per i manifesti antisemiti comparsi a @Roma. Il calcio non può essere divisione e intolleranza. -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) “L’smo e’ un maleda estirpare che cresce nell’ignoranza e che troppo spesso viene sottovalutato”. Sono le parole di Fulvio, presidente della Delegazione per le relazioni con Israele dell’Unione Europea, commentando la presenza diper le strade della Capitale. “Le scritte di pseudo tifosi dellavanno unanimemente condannate e dimostrano quanta violenza aleggi sugli stadi”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: “maleda estirpare” CalcioWeb.