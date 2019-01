E ora 44 start up italiane sono a Las Vegas per vincere nelle tecnologie

Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Si disputerà domani lo Slalom speciale di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Si tratta del primo Slalom di una lunga serie che percorrerà tutto il mese di gennaio, con una grande quantità di punti in palio per la classifica generale. Il dominatore della classifica di Coppa, Marcel Hirscher (Austria), è di scena con il numero 4 nella prima manche, in mezzo ad Andre Myhrer (Svezia) e Marco Schwarz (Austria). Piuttosto ...

Tour de Ski oggi (5 gennaio) - mass start Val di Fiemme 2019 : programma - orari e tv. L’elenco dei partecipanti : Tempo di Val di Fiemme, tempo di battute finali della tredicesima edizione del Tour de Ski: nella sesta e penultima tappa dell’evento che caratterizza questo inizio di 2019 vedremo nuovamente una mass start a tecnica classica, di 10 km per le donne e di 15 km per gli uomini. Tra Oberstdorf e la Val di Fiemme ci sono stati alcuni avvenimenti di rilievo, soprattutto nel settore maschile: il norvegese Sindre Bjoernestad Skar ha comunicato il ...

Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa a Zagabria. Domani ci sarà lo Slalom speciale, che vedrà al via ben cinque azzurre: Irene Curtoni, Chiara Costazza, Lara Della Mea, Anita Gulli e Marta Rossetti. Prima manche alle ore 13.00, secondo atto alle ore 16.00. Di seguito il Programma completo dello Slalom speciale femminile di Zagabria con gli orari e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed ...

Sci di fondo - Francesco De Fabiani : “Ho gestito al meglio le energie. ora voglio ripetermi nella mass start in Val di Fiemme” : Doveva essere la sua gara e Francesco De Fabiani non ha deluso le aspettative. nella 15 km mass start a tecnica classica l’azzurro ha chiuso sul secondo gradino del podio alle spalle del norvegese Emil Iversen e davanti al russo Sergey Ustiugov. Al termine della propria gara, l’azzurro classe 1993 non ha nascosto la propria soddisfazione (fonte Fisi). “Oberstdorf è una delle mie piste preferite e come al solito qui le gare sono ...

Tour de Ski oggi (2 gennaio) - mass start Oberstdorf 2019 : programma - orari e tv. L’elenco dei partecipanti : La carovana del Tour de Ski si sposta dalla Svizzera alla Germania e la gara a tappe entra nel vivo: oggi e domani si gareggia a Oberstdorf, dove nella giornata odierna è in programma una mass start in tecnica classica, lunga 10 km per le donne e 15 per gli uomini. La classifica generale, già riscritta dai numerosissimi ritiri dopo la sprint di ieri, rischia di cambiare nuovamente volto. Per quanto concerne casa Italia i fari sono tutti puntati ...

LIVE Sci alpino - superG Bormio e slalom Semmering in DIRETTA : orari - startlist - tv e streaming : Doppio appuntamento oggi, sabato 29 dicembre, con la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le donne saranno impegnate a Semmering, in Austria, per il quarto slalom speciale della stagione. La grande favorita non può che essere la statunitense Mikaela Shiffrin, dominatrice della disciplina sino ad ora e decisa a riscattare il quinto posto in gigante di ieri. Le principali avversarie saranno la slovacca Petra Vlhova, l’austriaca ...

Sci alpino - Slalom femminile Semmering 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Sabato 29 settembre si disputerà lo Slalom femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si tratta dell’ultima gara dell’anno solare, le donne saranno impegnate tra i pali stretti nella località austriaca dove Mikaela Shiffrin andrà a caccia del riscatto dopo il quinto posto in gigante. La statunitense scenderà col 5 subito dopo Petra Vlhova reduce da una vittoria. Ad aprire le danze la svedese ...

Sci alpino - SuperG Bormio 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Sabato 29 dicembre si disputerà il SuperG maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’Italia cercherà di essere protagonista sulla mitica Stelvio dopo la fantastica doppietta conquistata in discesa: Christof Innerhofer scenderà per primo, Dominik Paris ha invece avuto in dote il pettorale numero 16. I nostri portacolori sono pronti a una nuova battaglia su una pista particolarmente impegnativa e ...

Sci alpino - Gigante femminile Semmering 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Venerdì 28 dicembre si disputerà il Gigante femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla pista austriaca andrà in scena una gara importante per lo sviluppo dell’intera stagione. Federica Brignone si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale di leader della classifica di specialità e scenderà per terza subito dopo la norvegese Mowinckel e l’austriaca Brunnel che possono ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Venerdì 28 dicembre (ore 11.30) si disputerà la Discesa libera maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica pista Stelvio andrà in scena una grande classica del calendario internazionale, gli uomini jet sono pronti a darsi battaglia per la conquista di una vittoria estremamente prestigiosa. L’Italia si gioca le sue carte migliori nei primi minuti: Christof Innerhofer scatterà col pettorale ...

Biathlon oggi - Mass Start Nove Mesto 2018 : programma - orari e tv. La startlist e i pettorali di partenza : oggi, A Nove Mesto, andrà in scena il doppio appuntamento della Mass Start. Saranno gli uomini a dare inizio alle danze. Una gara con partenza in linea che vivrà probabilmente del confronto tra il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade. Un confronto però non del tutto certo viste le alterne prestazioni del transalpino: deludente nella sprint e straordinario nell’inseguimento. Interessante vede cosa accadrà nel 1° round con ...

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ritorna in Italia e lo fa con uno dei classici appuntamenti dell’intero Circo Bianco. Domani è in Programma, infatti, lo Slalom di Madonna di Campiglio. Una gara bellissima ed emozionante non solo per la difficoltà del tracciato (si corre lungo il Canalone Miramonti della 3Tre), ma anche per la cornice offerta dal pubblico e dalla spettacolarità di correre la sera. Sarà una Night Race, con la ...

Sci alpino - Slalom femminile Courchevel 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Mikaela Shiffrin va a caccia della vittoria numero 50. Dopo il successo in gigante l’americana cerca la doppietta domani in Slalom a Courchevel. La leader della classifica generale partirà con il numero 3 dopo quelle che sono indicate come le sue principali avversarie: Petra Vlhova e Wendy Holdener, anche se questa deve ancora uscire dalla crisi in cui è piombata in questo inizio di stagione. Di seguito il Programma completo dello Slalom ...

Biathlon - Sprint 7 - 5 km femminile Nove Mesto 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Venerdì 21 dicembre (ore 17.30) si disputerà la Sprint femminile di Nove Mesto, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Si preannuncia grande spettacolo in Repubblica Ceca, si gareggerà sotto le luci dei riflettori e dovrebbe venire fuori una grande gara: tutti si aspettano il duello tra la nostra Dorothea Wierer e la finlandese Kaisa Makarainen, sulla carta le grandi favorite per la vittoria sia di tappa che della Sfera di ...