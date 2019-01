Doppia frattura per Dani Pedrosa

MotoGP - nuovo infortunio per Dani Pedrosa : Doppia frattura alla clavicola : doppia frattura alla clavicola per l'ex pilota MotoGP Daniel Pedrosa. Il 2019 non inizia nel migliore dei modi per il pilota di Sabadell, che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico mediante utilizzo di cellule staminali che favorirebbero e velocizzerebbero il recupero post-operatorio. Nessuna caduta o incidente Secondo quanto riportato dallo stesso Pedrosa, alla base della frattura non ci sarebbe alcuna caduta o incidente in allenamento. A ...