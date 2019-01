Chelsea | Sarri attacca la Var ' In Inghilterra non sanno ancora usarla'

Chelsea - Sarri all'attacco della Var : 'Gli arbitri inglesi non sanno ancora usare il sistema'. Pochettino è d'accordo : Strascichi polemici dopo la vittoria del Tottenham sul Chelsea nell'andata della prima delle due semifinali di Coppa di Lega. A Wembley gli Spurs hanno capitalizzato al meglio il calcio di rigore ...

Chelsea - la bomba dall’Inghilterra : non solo Barella - Sarri ha chiesto Icardi : Sono ore caldissime per quanto riguarda le notizie di calciomercato, nel dettaglio attivissimo il Chelsea che ha chiuso la trattativa con il Cagliari per il centrocampista Barella, ai sardi 50 milioni di euro. Ma non è finita, secondo il Daily Mirror, infatti, i Blues avrebbero messo gli occhi su Mauro Icardi. L’argentino è legato da una clausola da 110 milioni nel suo contratto e le trattative per il rinnovo non hanno ancora portato ...

Boom Chelsea - doppio colpo per Maurizio Sarri : tutti i dettagli : Il Chelsea potrebbe accaparrarsi due dei calciatori più interessanti sul mercato, giovani e di qualità, Sarri già si frega le mani Il Chelsea di Maurizio Sarri si appresta a completare un doppio colpo davvero altisonante. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, sarebbero due gli innesti a centrocampo pronti a firmare per i Blues londinesi. Skysport UK parla di accordo vicinissimo col Cagliari per Nicolò ...

Calciomercato Chelsea : Sarri in ombra - è Marina Granovskaia a decidere tutto : Vigilia della sfida di Carabao Cup Tottenham-Chelsea, Maurizio Sarri parlando di mercato ripete il solito concetto: " Dipende dal club, conoscono la mia opinione ma non dipende da me ". Quando parla ...

Sarri - critiche assurde : così l’ex Napoli ha rilanciato il Chelsea : Il tecnico Maurizio Sarri ha rivoluzionato la Premier League, l’ex Napoli ha avuto l’abilità di ambientarsi subito in un calcio completamente diverso da quello italiano e regalato spettacolo attraverso un calcio scoppiettante e che ha subito portato i primi frutti anche in termini di risultati. La prima parte di stagione è stata entusiasmante per il Chelsea, il Blues hanno lottato testa a testa con squadre nettamente superiori ...

Calciomercato Chelsea - Sarri spaventa i tifosi del Cagliari : “Barella? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Se Cesc vuole andare via restiamo solo in cinque (a centrocampo, ndr) e allora abbiamo bisogno di un sostituto”. Sono le importanti dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea che commenta le ultime voci di mercato sul centrocampista del Cagliari, importanti aggiornamenti Su Fabregas: “Secondo me ha bisogno di andare, il rinnovo del nostro club per ...

Chelsea-Barella - Sarri : “Senza Fabegras serve un centrocampista” : CHELSEA BARELLA, Sarri ESCE ALLO SCOPERTO- Fino a qualche settimana fa sembrava il Napoli la squadra in pole position per Nicolò Barella. Gli azzurri davanti a Juventus e Inter, anche loro interessate al giovane prospetto sardo, pronti a sferrare l’attacco decisivo soprattutto in caso di partenza di Allan. Barella è tra le rivelazioni di questo […] L'articolo Chelsea-Barella, Sarri: “Senza Fabegras serve un ...

Il Chelsea su Barella - Sarri sincero : “se parte Fabregas…” : Chelsea, Maurizio Sarri ha aperto all’arrivo di Barella alla sua corte dopo la cessione ormai certa di Fabregas al Monaco “Barella? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre ma se Fabregas vuole andare via restiamo solo in cinque a centrocampo e allora abbiamo bisogno di un sostituto“. Lo dice l’allenatore del Chelsea Maurizio Sarri sul mercato dei ‘Blues’. “Secondo me Fabregas ha bisogno di ...

Chelsea - Sarri : "Barella? Se parte Fabregas serve un sostituto" : Alla vigilia della semifinale di Carabao Cup contro il Tottenham , Maurizio Sarri fa il punto sul mercato del Chelsea e parla soprattutto della situazione legata a Fabregas , promesso sposo del Monaco ...

Sarri : 'Barella al Chelsea? Se va via Fabregas serve un sostituto' : TORINO - ' Barella? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Se Cesc vuole andare via restiamo solo in cinque , a centrocampo, ndr, e allora abbiamo bisogno di un sostituto'. Così Maurizio ...

La Gazzetta : prime tensioni tra Sarri e il Chelsea : L’affare Pulisic “Una vicenda che indica come, dopo la lunga luna di miele di Sarri con l’ambiente, stiano emer­gendo i primi problemi”. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sui rapporti tra l’allenatore toscano e il Chelsea. Oggetto della discordi è l’affare Pulisic. Affare di cui Sarri non sapeva nulla e lo ha detto chiaro e tondo in conferenza stampa. Scrive oggi la Gazzetta: I problemi sono pero` ...

Boom Chelsea : Sarri vuole Cavani e Barella : Maurizio Sarri nella sua lista della spesa per il mercato del Chelsea, ha deciso di optare per due nomi conosciuti dal nostro calcio: Cavani e Barella Cavani e Barella sono i due calciatori “segnalati” da Sarri per il suo Chelsea. Il primo è la logica alternativa al pupillo Higuain, il quale sembra allontanarsi da Londra giorno dopo giorno. Qualora Morata dovesse partire, il Chelsea farebbe all-in su Cavani, tentando di ...

Higuain-Chelsea - Sarri : “Mercato? Non decido io” : HIGUAIN CHELSEA, PARLA Sarri- Reduce dal deludente 0-0 contro il Southampton, Maurizio Sarri sembra aver un po’ perso quell’aura magica che lo aveva accompagnato nei primi due mesi di Premier. Improvvisamente il suo “Sarri-ball” è stato ribattezzato “Noia-ball”, termine che descrive lo sterile possesso palla dei blues, che non si concretizza in occasioni da rete. […] L'articolo Higuain-Chelsea, Sarri: “Mercato? Non decido io” proviene da ...

Anche Sarri al Chelsea ha la sua Saittella : Pareggio col Southampton Vittorio Zambardino ha creato il Saittella Index per il Napoli. Evidentemente, l’ha pure esportato a Londra, sponda Chelsea, la nuova casa di Maurizio Sarri. I Blues hanno pareggiato 0-0 col Southampton a Stamford Bridge, non è stata una grande partita per la squadra di casa, al quinto stop contro avversari di livello più basso dopo quelli contro West Ham, Everton, Wolves e Leicester. Ci sono molte traduzioni per ...