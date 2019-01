Attende 5 ore in pronto soccorso per la moglie | avvocato filma tutto e viene arrestato

Calciomercato Bologna : Inzaghi abbraccia Soriano e Sansone..e Attende un difensore : Due ex Samp per risollevare Inzaghi. Che aspetta almeno un altro innestoPresi Sansone e Soriano in prestito dal Villarreal, anche se il centrocampista ha passato la prima parte di stagione a Torino, il Bologna punta ad un altro paio di innesti per consegnare ad Inzaghi una rosa competitiva ed in grado di raggiungere la salvezza.Salvezza che molto probabilmente è la condizione necessaria e sufficiente per tenersi Sansone, arrivato in prestito ...