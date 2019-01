Whatsapp | col nuovo aggiornamento si potrà rispondere in privato nei gruppi

Lapia : "Audio Whatsapp? Disegno politico per colpirmi" : 'C'è un Disegno politico per diffamarmi e per colpirmi politicamente'. Lo dice all'Adnkronos Mara Lapia, la deputata sarda del M5S aggredita ieri da un uomo fuori a un supermercato di Nuoro, a ...

Chi è la Whatsapp Girl del Togo che combatte l'oppressione col digitale : Republica, Festival nato in Germania, a Berlino, nel 2008, è giunto quest'anno alla sua decima edizione, la prima in Africa e come sempre ha attirato anche in Ghana le migliori menti del mondo ...

Nuovo colpo agli sticker Whatsapp per iPhone : accesso negozio adesivi negato : Senz'altro i possessori di un iPhone sono i più sfortunati utilizzatori di sticker WhtsApp. Per loro, la proposta di adesivi è decisamente più limitata rispetto all'universo Android e ora nell'app di messaggistica è stato pure introdotto un limite non di poco conto per tutti gli utenti con melafonino: stiamo parlando dell'impossibilità di visitare lo store iTunes per scaricare nuovi pacchetti di contenuti. Il blocco odierno, segnalato per ...

Corre su Whatsapp una pericolosa truffa Vodafone oggi 9 dicembre : come riconoscerla : Dovete prestare grandissima attenzione, a partire da oggi 9 dicembre, ad una truffa Vodafone potenzialmente molto pericolosa per il pubblico italiano, anche perché legata ad un'app nota come WhatsApp. Di recente abbiamo analizzato le vicende relative all'operatore rosso sotto un altro punto di vista, con una serie di disagi per il pubblico che potrebbero essere nulla rispetto a quanto riportato da un cliente all'interno del forum ufficiale. Con ...

Ancona - trovata bomboletta di spray urticante. I giovani in discoteca e la foto su Whatsapp : «Chi è questo giovane col volto coperto?» : I ragazzi a Corinaldo fanno circolare foto di un giovane con cappello e volto camuffato: «Se qualcuno lo riconosce parli»

Buona Festa dell’Immacolata – Le IMMAGINI più belle da inviare su Facebook e Whatsapp : La Festa dell’Immacolata è alle porte, preparatevi ad inviare su Facebook e WhatsApp le IMMAGINI più belle a parenti ed amici La Festa dell’Immacolata è una ricorrenza cattolico-cristiana che ricorre l’8 dicembre. In questo giorno viene celebrata l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, che segna una tappa importante nel percorso fino al Natale. Il occasione della Festa dell’Immacolata è ricorrenza addobbare la casa con ...

Nessun freno ai messaggi vocali Whatsapp : la funzione per ascoltarli tutti insieme : I messaggi vocali WhatsApp sono l'incubo di molti utilizzatori dell'app di messaggistica o anche degli insostituibili strumenti di comunicazione: questione di punti di vista senz'altro. In riferimento alle note audio tanto amate e odiate allo stesso tempo, è in arrivo una funzione che consentirà di ascoltare quelle sequenziali tutte insieme, una dietro l'altra e in modalità automatica. Lo sviluppo di WhatsApp procede sempre di buona lena ...

Whatsapp pronta ad introdurre i messaggi ''autodistruttivi''. Colpo basso a Snapchat : WhatsApp , il più famoso strumento di messaggistica al mondo, sembra voler introdurre una novità importante per gli utenti presa ancora una volta da quanto già fatto su Snapchat. In questo caso parliamo dei messaggi "autodistruttivi" ossia quei messaggi ...

Pericolo Whatsapp Gold ed il video Martinelli che diffonde un malware : solo una bufala? : E’ ormai notizia di tutti i giorni ritrovarsi a fare i conti con le classiche catene inviate su WhatsApp (in questo caso WhatsApp Gold), che a volte creano semplicemente degli allarmismi, invitando gli utenti a condividere una determinata notizia o ad aprire il contenuto di un file inviato. Spesso dietro a queste catene non si cela alcun tipo di Pericolo, ma si tratta di notizie diffuse semplicemente per creare panico tra i vari utenti. Ultima ...

