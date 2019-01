Scontro politico per l' arrivo dei migranti | Conte pronto ad accoglierli ma Salvini frena

Blastingnews

(Di martedì 8 gennaio 2019) La soluzione al blocco delle due navi Sea Watch e Sea Eye, con complessivamente 49a bordo, sembra sempre più vicina a livello europeo ma in Italia stanno nascendo forti attriti tra il premier Giuseppeed il vicepremier MatteoLa situazione Forti attriti stanno nascendo train merito alla vicenda delle due navi delle ong che trasportano complessivamente 49. Mentre il leader della Lega continua a ribadire un secco 'no' nei confronti di tutti i richiedenti asilo, il premier afferma di poter accogliere le donne ed i bambini, cercando, inoltre, una soluzione per non dividerli dagli uomini di famiglia.La situazione in Europa sembra vicina ad una svolta: i contatti tra Bruxelles e le varie capitali sono costanti ed intensi e sia Parigi che Berlino si sono fatte avanti per ospitare 50 persone ognuna. Appare evidente come ancora non ci sia ...