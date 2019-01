Glenn Close la migliore | «Roma» pronto all' Oscar

Il discorso toccante di Glenn Close ai Golden Globe : "Le donne devono potersi realizzare" : "donne, siamo madri, abbiamo i nostri figli, mariti... ma dobbiamo trovare la nostra realizzazione personale". Una emozionatissima Glenn Close ha ricevuto a sorpresa il Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico per la sua interpretazione in The Wife. Questa volta la premiazione è stata a dir poco inaspettata. La favorita di quest'anno era Lady Gaga, protagonista di A Star Is Born, che ha applaudito la Close durante la ...

