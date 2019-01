Benvenuti a Marwen | una clip in anteprima del film in uscita

wired

(Di martedì 8 gennaio 2019) L’immaginazione può salvare la vita, e se non ci credete c’è la storia di Mark Hogancamp a dimostrarlo. L’ex marine 38enne rimasto in fin di vita nell’aprile del 2000 per l’aggressione di un gruppo di giovani all’esterno di un bar nella città di Kingston – circa 150 chilometri a nord di New York – si è salvato ma ha perso la memoria e la capacità di mangiare, bere e camminare.Ha dovuto ricominciare da zero, e la risalita è iniziata da un modellino di un soldato simile a lui. Ha acquistato la piccola statua e l’ha inserita in una città immaginaria, ridisegnando gli scenari della Seconda guerra mondiale, arricchendo il suo mondo con le bambole che rappresentavano le donne della sua vita, poi i suoi amici e anche gli aguzzini che gli avevano causato danni cerebrali.Quando Mark si decide a mostrare al pubblico la sua opera viene colpito da un successo inatteso, con ...