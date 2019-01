Taylor Mega e Tony Effe stanno insieme Video | il bacio tra la modella e il trapper

Flavio Briatore - Taylor Mega lo scorda con il ragazzino : video clamoroso - effusioni in pubblico : Flavio Briatore chi? Taylor Mega , per qualche settimana nuova fiamma dell'imprenditore piemontese e prossima concorrente dell'Isola dei famosi, ormai è uscita allo scoperto: la prorompente modella fa coppia fissa con Tony Effe. Chi è? Idolo dei ragazzini, uno dei membti della Dark Polo Gang, gruppo

FRANCESCO CHIOFALO E IL TUMORE AL CERVELLO/ Messaggi da Simona Ventura e Taylor Mega : 'Vi ringrazio' : FRANCESCO CHIOFALO e il TUMORE al CERVELLO . Come sta? La foto in ospedale assieme alla mamma e il commento polemico di Alessandro Calabrese.

Isola dei Famosi : Taylor Mega potrebbe sbarcare in Honduras - ma è già polemica sui social : La modella Taylor Mega potrebbe sbarcare sull’Isola dei Famosi in veste di naufraga. Nonostante la notizia sia uscita da poco, sui social avrebbe già scatenato alcune polemiche. L’ex fidanzata di Flavio Briatore sarebbe pertanto tra i possibili favoriti per sbarcare in Honduras, l’indiscrezione in tal senso è stata lanciata sulla pagina Instagram Spysee. Subito dopo questo rumor, però, il popolo del web però ha dato inizio ad una vera e propria ...