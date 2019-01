Tangenziale ovest di Milano - Riapre lo svincolo con l' Autostrada dei Laghi

Tangenziale ovest di Milano - Svincolo con l'A8 - un mese di chiusura per mettere in sicurezza un ponte : Slitta di due giorni la chiusura del tratto di Tangenziale ovest di Milano compreso tra linterconnessione con lautostrada A8 dei Laghi e lo Svincolo per il Nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero, dovuta a un intervento di manutenzione straordinaria sul viadotto di Rho. A causa dei possibili disagi causati da uno sciopero proclamato dal personale di Trenord e dalla concomitanza con L'Artigiano in Fiera , l'inizio lavori programmato per l8 ...

Tangenziale ovest di Milano - Svincolo con l'A8 - un mese di chiusura per mettere in sicurezza un ponte : Dal 30 novembre a mezzogiorno in punto, i primi a dover seguire le deviazioni saranno i camion (e tutti i mezzi sopra i 35 quintali). Dall8 dicembre, e fino al 7 gennaio, cioè per l'intero periodo natalizio, toccherà a tutti i veicoli, in entrambe le direzioni. Chi arriva da nord (Varese e Como) ed è diretto verso la Tangenziale ovest (per esempio per proseguire verso lA7 per Genova, o lA1 per Bologna) dovrà uscire prima della consueta bretella ...