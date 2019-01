Si stava meglio quando si stava peggio?

vanityfair

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Le relazioni sociali fanno bene e la solitudine uccideÈ la qualità delle relazioni più strette ciò che conta davveroLe relazioni non proteggono solo il corpo ma anche la menteIl dogma ufficiale di tutte le società occidentali recita: «Se vogliamo massimizzare il benessere dei nostri cittadini, dobbiamo massimizzare la libertà individuale».La libertà è utile, preziosa, è essa stessa un valore essenziale per gli esseri umani. Ma nella totale libertà tendenzialmente tutti tendono ad agire solo con l’intento di massimizzare il proprio benessere.Il modo per massimizzare la libertà è massimizzare la scelta. Più scelte le persone hanno, più sono libere, maggiore è la loro la libertà, maggiore è il loro benessere. O forse no.Questo dogma è tanto radicato nella nostra società quanto nelle nostre abitudini. Ci troviamo continuamente di fronte ad un’enorme quantità di scelte. Al ...