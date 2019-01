Roma | militanti di estrema destra aggrediscono un giornalista e un fotografo de L' Espresso

huffingtonpost

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Aggrediti une undell'da esponenti dell'. Federico Marconi e Paolo Marchetti erano davanti al cimitero del Verano, a, per documentare la commemorazione dell'uccisione dei tredel fronte della gioventù e del movimento sociale uccisi in via Acca Larentia, a. A dare la notizia dell'aggressione il sito de L'Alle 14.30 si erano riuniti membri del movimento neofascista Avanguardia Nazionale insieme a Forza Nuova e Fiamme Nere, per commemorare "tutti i camerati assassinati sulla via dell'onore".L'aggressione è avvenuta durante l'ora di pranzo. Idisi sono rivolti ai giornalisti urlando: "L'è peggio delle guardie". Hanno intimato, con spinte e minacce, al reporter di consegnare la memoria della macchina fotografica. Si sono poi rivolti con violenza a Marconi, ...