tg24.sky

: Riapre il Parlamento: a cosa lavoreranno #Camera e #Senato nel 2019 - SkyTG24 : Riapre il Parlamento: a cosa lavoreranno #Camera e #Senato nel 2019 - ettoremaria : RT @Spraynews1: Il #Parlamento riapre i battenti: scontro nella #maggioranza per la legittima difesa e il #Referendum @ettoremaria https:/… - Spraynews1 : Il #Parlamento riapre i battenti: scontro nella #maggioranza per la legittima difesa e il #Referendum @ettoremaria -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Dopo la lunga pausa natalizia, ilriprende i lavori. In agenda una serie di provvedimenti cari ai due alleati di Governo, non sempre in sintonia tra di loro