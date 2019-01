Nadia Toffa risponde agli hater | Sorrido a chi mi vuole morta…

Nadia Toffa su Instagram difende la chemioterapia : contro chi la vuole morta : Nadia Toffa pubblica sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in ospedale durante la chemioterapia. La Iena, che sta combattendo contro il cancro da lungo tempo, scrive un lungo commento per spiegare perché non smetterà di parlare della sua malattia, rispondendo alle critiche di chi l’accusa di voler spettacolarizzare il tumore. E soprattutto contro chi la vuole morta. Nadia difende la chemioterapia: A chi dice che faccio ...

Nadia Toffa in ospedale - Matteo Salvini la difende dagli haters : 'Basta per piacere' : Non c'è pace per Nadia Toffa. Questa mattina la conduttrice de 'Le Iene' ha postato uno scatto che la ritraeva in un letto d'ospedale, pronta a ricevere l'ennesima chemioterapia. Il lungo messaggio di Nadia ha commosso i fan ma non è stato esente da critiche davvero fuori luogo, in primis da parte di chi crede che la Toffa stia sfruttando la sua malattia per visibilità. Un commento in particolare ha scatenato l'inferno sui social. Una utente ha ...

Nadia Toffa - la foto inquietante : 'Ho paura per quel che sta succedendo' : 'Ho paura per quel che sta succedendo'. Nadia Toffa su Twitter torna a mostrare la sua , inquietata, anima ecologista. La conduttrice delle Iene pubblica una foto di un paesaggio innevato ma il ...

