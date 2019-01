Messico – Usa | Trump | «Costruiremo un muro d’acciaio»

Shutdown Usa - Trump non molla : "D'acciaio o di cemento - il muro col Messico si farà" | "Soldati via dalla Siria presto - Isis spazzato via" : Il presidente pronto a chiedere lo stato di emergenza per reperire i fondi. E sulla Siria aggiunge: "Isis distrutta, via dal Paese al più presto"

Nuova Camera Usa vota stop shutdown - no fondi per muro Messico. Resta impasse : La prima legge della Camera della Nuova legislatura, la 116esima del Congresso americano, punta a sospendere il parziale shutdwon che da 13 giorni ha lasciato al buio diverse agenzie governative federali e circa 800 mila dipendenti pubblici a casa. La Camera, guidata dall'appena rieletta speaker democratica Nancy Pelosi, ha approvato due misure che riaprirebbero le agenzie governative ma senza stanziare i fondi per un muro al confine con il ...

Camera Usa vota stop shutdown senza stanziare fondi per muro Messico - : Le proposte sono della Camera a guida democratica sono destinate a finire nel vuoto perché al Senato i repubblicani, che hanno la maggioranza, hanno già chiarito che senza l'ok del capo della Casa ...

Usa lanciano gas lacrimogeni contro i migranti al confine col Messico - : Le autorità americane hanno usato gas lacrimogeni per respingere circa 150 migranti arrivati con una 'carovana' dall'Honduras che stavano tentando di sfondare la recinzione al confine tra Usa e ...

Usa - gas lacrimogeni contro i migranti al confine col Messico : ''Colpiti anche donne e bambini'' : Circa 150 migranti, arrivati a Tijuana con la carovana partita dall'Ecuador, hanno cercato nella notte di varcare il confine tra Messico e Stati...

Stati Uniti - polizia usa gas lacrimogeni contro migranti a confine Messico. Arrestate 25 persone : Le autorita' americane hanno usato gas lacrimogeni per respingere circa 150 migranti arrivati con una 'carovana' dall'Honduras che stavano tentando di sfondare la recinzione al confine tra Usa e Messico a Tijuana. Lo scrive l'Ap, riferendo di almeno tre raffiche di gas nelle prime ore di oggi nella parte messicana della frontiera. Tra i migranti presi di mira anche donne e bambini, nonche' alcuni reporter. La polizia di frontiera ha sostenuto ...

Usa - “shutdown” da nove giorni per lo scontro sul muro col Messico. Trump : “Non so quando il governo riaprirà” : È arrivato a nove giorni lo stallo dei negoziati per uscire dallo “shutdown” scattato il 22 dicembre dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di negoziato tra il Congresso e l’amministrazione di Donald Trump sulla richiesta di fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico. Richiesta a cui i democratici hanno fatto ferma opposizione. E il blocco parziale delle attività amministrative – il terzo durante il ...

Usa - bimbo di otto anni muore al confine con il Messico. Trump : 'Avanti col muro' : Su questa sfida si giocherà buona parte della presidenza Trump, ma anche dell'immagine degli Usa nel mondo.

Usa - controlli medici su bimbi migranti al confine col Messico/ Dopo morte piccolo 8 anni : due casi in un mese : Usa, controlli medici su bimbi migranti al confine col Messico: Dopo morte di Felipe Alonzo-Gomez, 8 anni, la decisione delle autorità statunitensi

Controlli medici su tutti bimbi al confine Usa-Messico : Le autorità americane hanno ordinato Controlli medici su tutti i bambini in custodia della Us Custom and Border Protection al confine con il Messico. La decisione segue la morte di un bambino del Guatemala di otto anni, ieri, il secondo caso nell'ultimo mese.Il piccolo era stato portato lunedì nell'ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre dove era stato curato e dimesso. Trasportato di nuovo nella struttura con ...

Usa : controlli medici su tutti bimbi al confine con il Messico : Le autorità americane hanno ordinato controlli medici su tutti i bambini in custodia della Us Custom and Border Protection al confine con il Messico. La decisione segue la morte di un bambino del ...

Usa.Trump : riduce spesa muro con Messico : 02.11 Trump potrebbe accettare meno di 5 mld di dollari per la costruzione del muro con il Messico. Lo riporta la CNN citando fonti dell' amministrazione, secondo le quali la Casa Bianca avrebbe chiesto 2,5 mld di dollari per la sicurezza del confine nell'ultima offerta presentata ai democratici per mettere fine allo shutdown.

Migrazioni Usa - Trump : “Altro che droni - quello che serve è un muro al confine con il Messico” : “L’unico modo per evitare che droga, traffico di esseri umani, elementi criminali e molto altro arrivino nel nostro Paese è un muro o una Barriera. I droni e tutto il resto sono meravigliosi e divertenti, ma è solo un bel muro tradizionale che funziona!“. E’ quanto scritto su Twitter dal presidente Usa, Donald Trump, mentre è in corso lo shutdown, causato dallo scontro sui fondi per il muro con il Messico. “E’ ...

