Holding Out For You è il nuovo singolo di Fedez feat Zara Larsson in attesa di Paranoia

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Arriverà nelle radio venerdì 11 gennaio ildi, intitolatoOut For You.Ad annunciarlo è stato lo stessoattraverso il suo profilo instagram ufficiale, pubblicando una foto con l’artista svedese di grande successo mondiale, la quale vanta delle collaborazioni importanti come quelle con David Guetta, Tinie Tempah e Clean Bandit, ma non solo; la sua, infatti è una delle voci più in voga nel panorama pop internazionale dell’ultimo periodo.Già in precedenza, attraverso una diretta su instagram,aveva lasciato intuire qualcosa su questo presunto, e oggi, al momento dell’annuncio, i fan si sono mostrati contenti rispetto alla notizia del duetto con, e qualcuno ha giurato anche di aver avuto qualche sospetto prima dell’annuncio ufficiale.Indelalbum di, che si intitolerà ...