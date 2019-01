G Grillo | schedatura scienziati? Cercavo informazioni pubbliche

'Schedatura' degli scienziati' - è polemica. Ma Grillo smentisce : 'Solo appunto informale' - : Il ministero della Salute avrebbe raccolto informazioni sulla vita politica passata dei 30 componenti del Consiglio superiore di sanità , e di loro familiari, per poi decidere di sciogliere l'intero consesso. Lo scrive Repubblica e scoppia la polemica

Schedatura degli scienziati - l opposizione contro la ministra Grillo 'Si dimetta' : Nella scienza è più semplice perché esistono indici di qualità usati in tutto il mondo. Schedare per il passato politico francamente non l'ho visto da nessuna parte e riesco solo a immaginare ...