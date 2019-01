Formula 1 | Ferrari | licenziato Arrivabene!

Formula 1 - Ferrari - via Arrivabene - al suo posto Binotto : Le indiscrezioni delle ultime settimane sembrano aver trovato conferma: secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Maurizio Arrivabene lascerà il ruolo di team principal della Ferrari a Mattia Binotto, che finora aveva ricoperto la posizione di direttore tecnico della squadra. Da tempo, del resto, si rincorrevano le notizie di frizioni tra i due, alimentate anche da alcune dichiarazioni, soprattutto di Arrivabene, rilasciate a margine ...

Formula 1 - #Schumi50 : la mostra al Museo Ferrari. FOTO : In occasione dei 50 anni di Michael Schumacher, aperta una mostra speciale a Maranello per rivivere le favolose stagioni vissute dal pilota tedesco e dal Cavallino FOTO. SCHUMI 50, I MOMENTI TOP DELLA ...

Formula 1 - Michael Schumacher compie 50 anni : la carriera e le vittorie - dalla Benetton alla Ferrari : #Schumi50, la programmazione ad hoc di Sky Sport Oggi, in occasione del 50° compleanno del campione tedesco, Sky Sport F1 sarà dedicato completamente allo #Schumi50 con una programmazione speciale.

Formula 1 - Vettel scrive alla Ferrari : 'Nel 2019 darò tutto per vincere il titolo' : ... cerchiamo di comunicare sempre meglio fra di noi, con fiducia e stima reciproca, aiutandoci in tutto e per tutto...', dice ancora il quattro volte campione del mondo. 'Solo continuando a lavorare ...

Formula 1 - Ross Brawn : 'Leclerc-Vettel - bella sfida. Ma che pressione correre in Ferrari' : Essere in Ferrari genera una grande pressione e dovrà dividere il box con un campione del mondo. Mi aspetto un anno piuttosto complicato per lui. Finora ha fatto un grande lavoro, la Formula 1 ha ...

Formula 1 - Ferrari - Rob Smedley pronto a tornare dopo la parentesi in Williams? : Ecco le parole rilasciate da Rob Smedley a 'La Gazzetta dello Sport': 'tornare in Italia? Andrò lì in vacanza se questo può aiutarvi. In questo momento direi che non sto chiudendo nessuna opzione. ...

Formula 1 - Berger non ha dubbi : 'Mick Schumacher sarà un pilota della Ferrari' : Parlando ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Gerhard Berger ha analizzato la situazione di mercato inerente a Mick Schumacher, sottolineando come il tedesco sia vicinissimo all'ingresso in Ferrari Driver Academy. La Scuderia di Maranello,...

Formula 1 - Vettel : 'Ferrari buona ma non dominante. Vorrei la metà dei titoli di Schumi in Rosso' : E non è successo - ha risposto il tedesco quattro volte campione del mondo con la Red Bull -. Non è che se guardo mille volte un film di James Bond allora sono pronto per fare l'agente segreto...". ...

Formula 1 - Sky Spy : 'Quando c'è di mezzo la Ferrari tutto diventa un caso' : Pensate che per Christian Horner sia semplice lavorare con Helmut Marko? Diciamo che se la fa andare bene, è il mondo del lavoro. A volte vale davvero la pena mettere da parte ego ed orgoglio ...

Formula 1 - la priorità di Sebastian Vettel : 'Vincere il titolo nel 2019 con la Ferrari' : Dai baffi di Vettel al sorriso smagliante del campione del mondo 2018 Lewis Hamilton , fiero al fianco della sua Mercedes...

Charles Leclerc rivive la stagione di Formula 1 e saluta l'Alfa Romeo Sauber. Il VIDEO del nuovo pilota Ferrari : L'emozione di un anno fantastico che gli ha fatto fare esperienza in Formula 1 e l'ha lanciato definitivamente ai vertici del motorsport. Charles Leclerc si prepara all'avventura in Ferrari ...

Formula 1 - Ferrari : torna al lavoro il meccanico investito da Raikkonen in Bahrain : Un pensiero anche per un vecchio 'leone' come Fernando Alonso , che ha da poco abbandonato il mondo della Formula 1: "E' tempo di nuove sfide ed è il momento di mostrare al mondo il tuo lato samurai, ...