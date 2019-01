Verso un decreto salva- Carige . Arriva la garanzia pubblica sui bond. Ipotesi Sga (Tesoro) per gli Npl : Consiglio dei ministri-lampo per il varo di misure di supporto all'istituto ligure commissariato dalla Bce. Sga, la società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, potrebbe rilevare un’ampia parte dei 3,7 miliardi di sofferenze della banca ligure...

Per Carige è arrivata la resa dei conti : La tornata di trimestrali bancarie verrà chiusa domani da Carige. La 'sorvegliata speciale' del sistema e della Bce entro fine anno dovrà spiegare al mercato come intende rafforzare il patrimonio per ...