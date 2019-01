Perfect di Ed Sheeran è il singolo più venduto del 2018 grazie alle versioni con Beyoncé

optimaitalia

(Di domenica 6 gennaio 2019)Edmette a segno un altro primato: nelè l'artista che ha incassato di più con il tour mondiale ma anche quello che hail maggior numero di copie con un solo. La curiosità è che il brano in questione non è stato rilasciato lo scorso anno bensì nel 2017 ma il suo successo crescente in tutto il mondo - complici lein duetto cone con Andrea Bocelli - hanno consentito al brano di posizionarsi ai vertici delle classifiche di vendita anche nel.Con la ballad inno all'amore, Edha superato il posizionamento in classifica di colossi della musica mondiale come Maroon 5 e Cardi B, al secondo posto con la canzone Girls like you.sue spanche il pluripremiato Drake, al terzo posto con God’s plan. Presenti in classifica, ma fuori dal podio, due delle voci femminili più apprezzate del mondo, Ariana Grande e Dua Lipa.A ...