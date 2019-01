Inter | Godin diventa un caso

Adani : 'Inter - Godin da pazzi : preso uno che rifiuta...' : Direttamente da Sky Sport, Lele Adani ha voluto commentare l'acquisto imminente di Diego Godin da parte dell'Inter: 'Per parlare di Diego El Flaco Godin dobbiamo dire tre cose essenzialmente. La prima, se sei capitano ...

Dopo Godin l'Inter sfida la Premier per Herrera. Morata - sì al Siviglia : Il rappresentante in Italia di Herrera, Claudio Vigorelli, era stato chiaro al Messaggero: 'Hector piace a molti club di serie A'. E infatti il messicano non è mai scomparso dai radar dell'Inter che, ...

CALCIOMERCATO Inter : Simeone ha parlato di Godin : CALCIOMERCATO INTER Simeone Godin / Manca solo l’ufficialità, ma Godin con molte probabilità sarà un nuovo difensore dell’INTER a partire dal mese di giugno.Per il club nerazzurro si tratta di un’operazione a parametro zero che va a sommarsi con quelle realizzate nella scorsa sessione di mercato invernale, quando Piero Ausilio riuscì ad assicurarsi Stephan de Vrij e Asamoah.Il difensore 33enne dell’Atletico Madrid e ...

Godin all’Inter - Milinkovic-Savic resta alla Lazio : L'inter si porta avanti con il lavoro e mette a segno un primo colpo per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il difensore uruguayano Diego Godin che ha giugno arrivera' a parametro zero dall'Atletico Madrid. La societa' spagnola non vorrebbe far partire una delle sue bandiere e sta cercando una soluzione per trattenerlo, come ha confermato l'allenatore Diego Simeone in conferenza stampa, prima della sfida con il ...

Godin all’Inter : arrivano conferme ma Simeone tenta il colpo di coda : “Godin e l’Atletico stanno cercando una soluzione”. Sono le dichiarazioni da parte del tecnico del club di Madrid Diego Simeone alla vigilia della sfida col Siviglia. “Il club sa bene cosa penso, e anche Godin. Lui e la società stanno cercando le soluzioni migliori per entrambe le parti – ha ribadito Simeone -, quindi decideranno ciò che riterranno più opportuno. Se Godin dovesse restare con noi sarà per il ...

Inter-Godin - ancora non è fatta : le parole di Simeone sull’affare : Atletico Madrid, Diego Simeone ha parlato del caso Godin, dato ad un passo dall’Inter dalle recenti voci di calciomercato “Il club sa bene cosa penso e anche Godin. Lui e la società stanno cercando le soluzioni migliori per entrambe le parti, quindi decideranno ciò che riterranno più opportuno“. L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, si esprime così sulla situazione del suo difensore centrale, Diego ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Pepe al Monaco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Inter - è fatta per Diego Godin a costo zero - 5 gennaio 2019 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Inter, è fatta per Diego Godin a costo zero. Siena: minorenne uccide 63enne che voleva stuprarla , 5 gennaio 2019,

Godin-Inter - Simeone : "Sarebbe un bene per lui e per l'Atletico se restasse" : Vigilia di campionato per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, impegnato domani a Siviglia, ma nella conferenza stampa del tecnico colchonero tiene banco il mercato. In particolare il caso Diego Godin,...

Calciomercato Inter - Simeone su Godin : 'Lui e l'Atletico Madrid stanno cercando una soluzione' : I Colchoneros l'hanno preso dal Villarreal facendolo diventare uno dei migliori centrali del mondo, ora c'è l'Inter. Intervenuto in sala stampa prima della sfida contro il Siviglia, il Cholito ...

Calciomercato Inter - sulle orme di De Vrij : i nerazzurri piazzano il colpo Godin : Calciomercato Inter – Marotta al lavoro per il presente e per il futuro. Difficile aspettarsi movimenti di rilievo in casa Inter per il mercato di gennaio, discorso diverso invece per quanto riguarda la prossima stagione. Ed i nerazzurri hanno piazzato un colpo veramente importante sia dal punto di vista economico ma anche tecnico. Dopo l’innesto a zero di De Vrij arriva in nerazzurro un altro difensore di alto livello, di ...

Inter : nel mirino torna Herrera e arriva Godin! : MILANO - L' Inter si sta muovendo in maniera pesante per due nuovi innesti per l'estate 2019. Nelle ultime ore Marotta e Ausilio hanno infatti ottenuto il sì dell'esperto difensore uruguagio dell' ...

Inter - accordo raggiunto con Godin : arriverà a parametro zero : Primo colpo dell'Inter per la prossima estate, la società nerazzurra ha trovato l'accordo con Diego Godin, difensore centrale dell'Atletico Madrid, che arriverà a parametro zero.Ecco il primo acquisto dell'Inter, targata Beppe Marotta, i nerazzurri si sono assicurati Diego Godin, difensore classe 86 in forza all'Atletico Madrid. Il centrale uruguagio, in scadenza a fine stagione, firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo e nelle ...

Inter - Godin sarà un giocatore neroazzurro : le cifre e i dettagli : Inter Godin – Un colpo niente male per l’Inter di Spalletti. L’arrivo di Godin, nella prossima sessione di mercato, segna un punto molto importante per la costruzione dell’Inter che verrà. L’Inter ha bloccato Diego Godin, colonna uruguaiana della difesa dell’Atletico Madrid di Simeone. C’è l’accordo con il giocatore, che andrà in scadenza a fine stagione: due […] L'articolo Inter, Godin sarà un giocatore ...