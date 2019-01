Che sta succedendo tra la Chiesa e il governo?

Calcio - Wayne Rooney arrestato in stato di ubriaChezza a Washington : Wayne Rooney è stato arrestato in stato di ubriachezza all’aeroporto di Washington. Il fatto risale allo scorso 16 dicembre ma la notizia è stata divulgata soltanto oggi dalla rete televisiva Washington ABC 7 News. L’attaccante 33enne in forza al DC United nella Mls, grande stella della Manchester United e capitano dell’Inghilterra, ha avuto due sanzioni di 25 e 91 dollari per furto. L’inglese ha effettuato il versamento ...

Stalker invia 159.000 messaggi minacciosi a un uomo Che non contraccambiava il suo amore : La notizia di cronaca è di quelle curiose e arriva dagli Stati Uniti d'America. Una donna di 31 anni, Jacquelyn Ades, è stata arrestata a Phoenix con l'accusa di avere inviato 159.000 messaggi a un uomo che l'aveva respinta mettendo fine alla loro conoscenza. La trentunenne non soltanto ha intasato il cellulare dell'uomo inviando messaggi minacciosi a tutte le ore del giorno e della notte, ma si è presentata negli uffici in cui il malcapitato ...

Sito Web : come verificare Che ne stai visitando uno serio : Internet è da sempre luogo di conoscenza e di scambio di consigli sugli aspetti più disparati non solo legati al mondo digitale, ma anche alla vita di tutti i giorni. Ma come puoi capire se [...]L'articolo Sito Web: come verificare che ne stai visitando uno serio è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

L’amor Che muove il mondo e fa abdicare i re : sua maestà si dimette per sposare una giovane modella russa : Il re della Malesia Muhammad V ha abdicato. Lo ha fatto sapere il palazzo reale, dopo settimane di speculazioni legate al fatto che si è preso un periodo di congedo e di voci sul presunto matrimonio con una ex modella russa. “Il Palazzo informa che sua maestà si è dimesso da 15esimo re, con effetto dal 6 gennaio“, afferma la dichiarazione. E’ la prima volta che un sultano abdica nel Paese a maggioranza musulmana, diventato ...

Esplode palazzina : evacuati i residenti anChe delle abitazioni vicine - la causa è stato forse un malfunzionamento dell’impianto a gas : Due nuclei familiari sono stati allontanati dalle proprie abitazioni in seguito all’esplosione di una casa avvenuta a Beroide di Spoleto e che ha provocato il ferimento di una donna. L’incidente e’ accaduto nella mattinata del 6 gennaio probabilmente – hanno spiegato i carabinieri che stanno compiendo accertamenti – a causa del malfunzionamento dell’impianto del gas. La donna, di 72 anni, che viveva da sola, ...

Autorizzate trivelle nello Ionio Il ministro dell’Ambiente Costa : «Sì obbligato - ma blocCheremo» : L’allarme lanciato da Angelo Bonelli dei Verdi: «Il Ministero dello Sviluppo ha dato il via libera alle trivelle per la ricerca del petrolio nel mar Ionio». Il sottosegretario Crippa: «Permessi concessi da altri governi». Emiliano: «Impugneremo l’autorizzazione»

Tifoso interista morto - gli indagati sono 8 I 5 tifosi napoletani sulla Volvo V40 e tre ragazzi Che viaggiavano su un’altra auto : sono otto gli indagati per omicidio volontario nell’ambito delle indagini sulla morte dell’ultrà del Varese Daniele Belardinelli, investito il 26 dicembre nei pressi dello stadio di San Siro, a Milano, durante gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli. sono 5 tifosi azzurri, tra cui un minorenne, che erano a bordo della Volvo V40 sequestrata dalla magistratura a cui si aggiungono altri tre ragazzi che viaggiavano su una seconda auto del ...

LUCA TRAPANESE - SINGLE GAY ADOTTA BIMBA DOWN/ Video "sapevo Che Alba sarebbe rimasta con me" - Domenica In - : LUCA TRAPANESE, SINGLE gay ADOTTA BIMBA DOWN. La sua storia a Domenica In: 'Alba è stata lasciata in ospedale e lì sono arrivato io'

Palermo - un gruppo di cittadini contesta il sindaco Leoluca Orlando : “E’ una vita Che glielo voglio dire. Lei è un cornuto” : Leoluca Orlando contestato a Palermo mentre presenziava ad uno stand di Confartigianato. Una presenza sgradita per alcuni cittadini che lo hanno rimproverato di rimuovere l’immondizia solo in occasione della visita del Papa e di non aver presenziato alla visita del premier Conte. “Con quale coraggio si presenta?” gli hanno chiesto. Il sindaco chiede silenzio ma la discussione degenera fino a quando un uomo gli rivolge ...

Roma - la proposta del M5S di arruolare "guardie ecologiChe" per controllare i cassonetti : Roma e i suoi rifiuti. Che sono ovunque. E che, spesso, sono la conseguenza diretta del cattivo comportamento anche della cittadinanza, pronta a lasciare immondizia ingombrante in strada e incapace di fare la raccolta differenziata. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la pessima condotta di una parte della cittadinanza avrebbe fatto arrabbiare l'amministrazione del M5S.Volontari a difesa dell'ambienteDaniele Diaco, presidente ...