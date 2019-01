Sei stata una piccola scout? La tua salute mentale è migliore

Cosa succede alla tua relazione - se non Sei stata tu a dire per prima “ti amo” : Due parole semplici ma dotate di una forza intrinseca in grado di smuovere un mondo. Il “ti amo”non ha un momento giusto per essere pronunciato, né una scadenza, e, quando lo si sente davvero, quando si capisce che la persona che è al proprio fianco è davvero “l’altra metà della mela”, l’emozione è così grande da permettere alle parole di scorrere libere. Non è facile lasciarsi andare, cogliere le ...

Auto contromano sulla statale - tragico frontale a Sondrio : Sei morti - 5 giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano

Sondrio - auto contromano sulla statale 38 : Sei persone muoiono in un frontale : Sei persone sono morte rimanendo coinvolte in un terribile incidente avvenuto in provincia di Sondrio. Lo scontro frontale è accaduto ieri sera lungo la statale 38 dello Stelvio, in Valtellina, in territorio di Cercino, provincia di Sondrio. Secondo le prime ricostruzioni un’auto avrebbe imboccato contromano l’innesto della provinciale Valeriana con la variante di Morbegno, percorrendo 500 metri e scontrandosi con un’altra ...

Tumore alla prostata : Sei campanelli d'allarme : Il Tumore alla prostata o carcinoma della prostata. fa parte delle neoplasie maligne che hanno origine dalle cellule epiteliali della ghiandola prostatica che fa parte dell'apparato genitale maschile e che è posta sotto la vescica. Tale Tumore colpisce prevalentemente gli ultracinquantenni. Ecco una lista dei principali campanelli d'allarme.

L’Italia è una Repubblica fondata sui nonni - ma gli over 65 non hanno sconti nei muSei statali : Dopo la rimodulazione delle giornate gratuite nei musei annunciata dal ministro Alberto Bonisoli, torna la questione delle riduzioni nei musei agli over 65 che, all'epoca della riforma Franceschini, furono sacrificati in nome delle domeniche gratis nel patrimonio museale e archeologico italiano.Continua a leggere

Grande Fratello Vip 3 - Alessandro Cecchi Paone - lite anche con Silvia Provvedi : "Sei stata con Corona - il peggior esempio per i ragazzi" (Video) : Alessandro Cecchi Paone, dopo la discussione accesa avuta con Giulia Provvedi, la gemella bionda delle Donatella, ha concesso il bis nella casa del Grande Fratello Vip 3, litigando, con toni probabilmente ancora più accesi, con la gemella mora Silvia.Il conduttore e divulgatore scientifico, tornando alla discussione avuta con Giulia Provvedi, non si era affatto pentito dei toni usati con la giovane cantante, alla quale sostanzialmente aveva ...

Grande Fratello Vip - Alessandro Cecchi Paone contro Silvia Provvedi : “Sei un esempio negativo perché Sei stata con Corona” : “Sei un esempio negativo perché sei stata con Fabrizio Corona. E lui è uno dei peggiori modelli per i giovani italiani”. Alessandro Cecchi Paone torna ad attaccare dentro la casa del Grande Fratello Vip. E questa volta la ‘vittima’ è Silvia Provvedi, ex del fotografo che è da poco uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, Asia Argento. Tra i due è scattata una lite furibonda, in parte censurata dallo stesso programma, ...