Roma – A Casal Bertone la mostra | “Il Presepe di Sabbia”

Roma : a Casalotti trovati con la droga in casa - arrestati 2 giovani : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma casalotti hanno arrestato due giovani italiani di 29 e 27 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, che tenevano sotto osservazione da diverso tempo la zona, hanno notato uno strano via vai di giovani ragazzi che entravano in un’abitazione e dopo poco tempo ne uscivano in tutta fretta. Insospettiti dalla situazione, i Carabinieri hanno proceduto a ...

Roma : residenti in strada per protesta assenza riscaldamenti Casal Bruciato : Roma – Cassonetti di traverso e strada bloccata. Attimi di tensione a Roma, in zona Casal Bruciato, dove circa 50 residenti delle case popolari sono scesi in via Diego Angeli per protestare contro la mancata attivazione dei sistemi di riscaldamento degli appartamenti. Alcuni cassonetti sono stati messi di traverso per fermare la circolazione. Sul posto e’ intervenuta la Polizia con il reparto Mobile e gli agenti del commissariato ...

La Miss delle mamme? Casalinga e Romagnola : Lidia Ravera li raccontava in un libro Né giovani né vecchi, "i figli del boom demografico, una schiera compatta e smarrita che non ha mai smesso di sentirsi giovane e che non sa immaginarsi matura". Sono i baby boomers quelli nati tra il 1945 e il 1964, sono 15 milioni e sono abituati da quando erano giovani sul serio a demolire antichi stereotipi. Niente di strano quindi che si possa diventare Miss anche quando si potrebbe essere la mamma di ...

Roma - Casale delle Arti abbandonato : è fermo il sogno dei ragazzi autistici : Restaurato da oltre dieci anni, ma abbandonato e preda di occupazioni abusive. Eppure il «Casale delle Arti», dal verde del Parco Monte Mario, aspetta solo una firma del Campidoglio per poter ...

Roma : tragedia a Casal Bruciato - operaio morto schiacciato : Roma – Incidente sul lavoro questa mattina verso le 10.30 in via Diego Angeli 95, nel quartiere di Casal Bruciato, dove un operaio di una ditta edile intento a svolgere lavori di ristrutturazione di uno stabile, e’ morto schiacciato. L’uomo, un kosovaro di 52 anni, si trovava su un cestello idraulico, che lui stesso manovrava e a seguito, probabilmente, di una manovra errata o di un guasto tecnico, e’ rimasto incastrato ...

Roma - incidenti sul lavoro : operaio muore a Casal Bruciato. Un ferito in officina Trenitalia : L'uomo di 52 anni, è rimasto incastrata con la testa tra il cestello e il pavimento di un balcone mentre manovrava una gru. Un altro grave infortunio a Villa Spada

Le interviste CasALavoro dell'Assemblea legislativa Emilia-Romagna - ecco Paolo Zoffoli - Pd - : Pruccoli ha le idee chiare sulla politica: non farla per sempre. E scegliere lui quando smettere senza farsi compatire. Nel viaggio da Verucchio a Bologna il consigliere regionale ci parla dei suoi ...

La Comunità ebraica di Roma contro Casalino : "Sconcertante - ora chiarisca" : Le parole di Rocco Casalino su Hitler e gli ebrei, contenute in un video risalente al 2004 e balzato alle cronache degli ultimi giorni, "creano sconcerto, sono immagini che si commentano da sole". Lo sottolinea all'Adnkronos la Comunità ebraica di Roma, la quale si aspetta dal portavoce del presidente del Consiglio "un chiarimento più convincente delle motivazioni finora addotte".Il portavoce del premier (nonché capo della ...

Roma. Alessio Bartolini morto 22 anni in un incidente a Casal De Pazzi : Lutto a Roma. Alessio Bartolini è morto a soli 22 anni in un incidente stradale in via Egidio Galbani a