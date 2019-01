Maltempo | emergenza neve | il prefetto di Catania convoca il Cov

Maltempo - il Comune di Taranto : “Risposte concrete all’emergenza freddo” : “Positivo il bilancio delle azioni poste in essere dall’amministrazione comunale per far fronte all’emergenza freddo che sta interessando la citta’ in queste ore”. E’ il Comune di Taranto a fare un primo bilancio soprattutto per quanto riguarda l’assistenza ai senza fissa dimora. Per l’assessore comunale al welfare, Simona Scarpati, “le associazioni di volontariato e di protezione civile con ...

Maltempo - emergenza neve a Matera : situazione verso normalità : Circa 250 tonnellate di sale utilizzato, 7 mezzi spargisale e spartineve, 30 uomini impegnati. Le attività messe in campo dal Comune di Matera per fronteggiare l’emergenza Maltempo sono continuate fino a notte inoltrata e proseguite a partire dalle 5 di questa mattina. Piazza Vittorio Veneto, le strade del centro storico e dei Sassi sono state rese praticabili mentre la maggior parte delle strade cittadine risultano essere libere dalla ...

Maltempo - avviato Piano emergenza freddo a Ladispoli : L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che è stato avviato il Piano di emergenza per i senza tetto in coincidenza con l’arrivo del freddo invernale ed il brusco abbassamento delle temperature. “In collaborazione con la Croce Rossa di Santa Severa e la Protezione civile comunale di Ladispoli – spiega l’assessore alle politiche sociali, Lucia Cordeschi – abbiamo avviato il progetto di assistenza per ...

Maltempo - Fs : “Confermati i piani neve e gelo - 750 addetti al lavoro per fronteggiare l’emergenza” : Attivato il numero verde gratuito 800892021 e circa 750 persone del Gruppo FS Italiane al lavoro per assistere chi viaggia e far fronte all’emergenza neve. E’ il gruppo FS, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ad aver predisposto anche per la giornata di domani, 5 gennaio, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Puglia e ...

Maltempo - Fs : “Confermati i piani neve e gelo per l’emergenza” : FS Italiane, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ha predisposto anche per la giornata di domani, 4 gennaio, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Puglia e Basilicata. A causa della presenza di nevicate e gelate, aggravate dal forte vento, a carattere di burrasca, che potrebbe peggiorare la situazione con particolari accumuli di neve, in ...

Emergenza Maltempo - Gruppo Fs Italiane : confermati i piani neve e gelo : Il Gruppo FS Italiane, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ha predisposto anche per la giornata di domani, venerdì 4 gennaio, la fase di Emergenza lieve dei piani ...

Maltempo Messina : il Comune attiva il piano di emergenza freddo per senzatetto : E’ stato attivato stamani dal Comune di Messina il piano per l’emergenza freddo rivolto alle persone senza fissa dimora. Dopo il bollettino diramato ieri dalla Protezione Civile, che prevede nevicate nelle prossime 24-36 anche a bassa quota, l’amministrazione ha contattato diverse associazioni di volontariato che si sono rese disponibili per l’assistenza ai clochard. Ampliate le disponibilità dei posti sia presso il ...

Maltempo - emergenza ferrovie : treni regionali ridotti del 30% : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione civile, il gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di domani la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie ...

Maltempo - emergenza freddo : appello della comunità di Sant’Egidio : All’inizio della prima ondata di freddo, che già ha ucciso due senza dimora a Roma e Milano, la comunità di Sant’Egidio invita i cittadini a mobilitarsi per portare aiuti e supportare i volontari con un appello urgente: “Chiunque può dare una mano. Occorre non restare indifferenti, per evitare che l’ondata di freddo prevista e il clima rigido che ci attende fino alla fine dell’inverno provochi nuove vittime. Ognuno ...

Gruppo FS - pronto piano emergenza Maltempo : Per la giornata di domani giovedì 3 gennaio, il Gruppo FS ha attivato un piano di emergenza neve e gelo con particolare attenzione ad alcune stazioni e linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, ...

Maltempo - emergenza neve : FS attiva il piano gelo e riduce i treni del 30% : Il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani la fase di emergenza ‘lieve’ dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania. La decisione è stata presa sulla base delle previsioni meteo diramate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. In queste regioni i servizi commerciali regionali saranno ridotti mediamente del 30% anche per forte vento, a carattere di ...

Maltempo Puglia - Emiliano : “Raccomando la massima prudenza - potrebbe ripetersi l’emergenza del 2017” : “L’emergenza potrebbe risolversi solo con qualche disagio oppure diventare di un livello importante come quella del 2017: lo sapremo nelle prossime ore. Per adesso occorre prepararsi a tutti i livelli: stiamo mettendo in atto tutte le necessarie precauzioni per garantire la massima sicurezza. Ai cittadini raccomandiamo massima prudenza e di evitare nelle prossime ore spostamenti non necessari con mezzi gommati se non si dispone di ...

Maltempo - emergenza neve : il Comuni di Bari e Taranto studiano soluzioni : In vista del peggioramento delle condizioni atmosferiche e delle probabili precipitazioni nevose che nelle prossime ore potrebbero interessare anche la Puglia, le amministrazioni comunali di Bari e tarano sono al lavoro. A Bari predisposto un piano neve che permettera’ di intervenire per ridurre al minimo i disagi. Sono state gia’ consegnate presso i depositi dell’azienda di mobilita’ Amiu circa 30 tonnellate di sale da ...

Maltempo - 6.2 miliardi di costi per l’emergenza : l’Italia chiede il fondo Ue : I costi per far fronte all’emergenza provocata dall’ondata di Maltempo che ha interessato tra ottobre e novembre diverse regioni italiane ammontano a 6,2 miliardi. La stima dei danni e’ stata fatta dal Dipartimento della Protezione Civile che ha inviato l’intera documentazione a Bruxelles per chiedere l’attivazione del fondo di solidarieta’ dell’Unione europea, destinato proprio a sostenere gli Stati ...