Cinque ragazze di 15 anni sono morte nell’Incendio di una “escape room” a Koszalin - in Polonia : La polizia polacca ha confermato che nell’incendio di una “escape room” nella città di Koszalin, sul Mar Baltico, sono morte Cinque ragazze di quindici anni che stavano festeggiando il compleanno di una di loro. L’incendio è iniziato nel tardo pomeriggio

Cinque ragazze di 15 anni morte per un Incendio in una "escape room" in Polonia : Cinque ragazzine sono morte ed una è rimasta gravemente ferita per un incendio in una "escape room", un gioco di fuga dal vivo, a Koszalin, in Polonia. Lo ha reso noto il ministro degli Interni Joachim Brudzinski, precisando alla tv N24 che le vittime della tragedia sono "quindicenni che stavano festeggiando un compleanno".L"escape room' è un gioco di logica nel quale i concorrenti vengono rinchiusi in una stanza allestita a tema e ...

Cinque amiche 15enni morte nell'Incendio di una 'escape room' durante la festa di compleanno : Un gravissimo incidente è avvenuto a Koszalin, nel nord della Polonia con il Paese letteralmente stoo choc. Cinque amiche quindicenni sono morte nell' incendio scoppiato in una escape room . La escape ...

Polonia : Incendio in una 'escape room' - muoiono cinque amiche di 15 anni : cinque ragazze, di 15 anni, tra loro amiche, sono morte in Polonia in un incendio scoppiato in una "escape room" , mentre un uomo è rimasto gravemente ustionato. Lo ha reso noto il ministro dell'...

Cinque amiche 15enni morte nell'Incendio di una 'escape room' durante la festa di compleanno : Un gravissimo incidente è avvenuto a Koszalin, nel nord della Polonia con il Paese letteralmente stoo choc. Cinque amiche quindicenni sono morte nell' incendio scoppiato in una escape room . La escape ...

Botti di Capodanno : petardo in casa lanciato da una finestra - è divampato un Incendio : Dieci persone, tra cui cinque bambini, che si trovavano una palazzina di via Forte dei Cavalleggeri a Livorno sono state soccorse verso le 2 dai volontari del 118, e alcune di loro trasferite a scopo precauzionale in ospedale per lieve intossicazione da fumi, a causa di un piccolo incendio di materiale in un corridoio condominiale dell’edificio. Le fiamme immediatamente spente, spiegano i vigili del fuoco, probabilmente sono state ...

Calabria - nuovo Incendio nella tendopoli di San Ferdinando - distrutta una quindicina di baracche : Capodanno amaro per i braccianti della tendopoli di San Ferdinando. A meno di un mese di distanza dal rogo che è costato la vita al diciottenne Suruwa Jaithe , un nuovo incendio ha divorato diverse ...

Calabria - nuovo Incendio nella tendopoli di San Ferdinando - distrutta una quindicina di baracche : Le fiamme si sarebbero propagate da uno dei bracieri di fortuna. Un mese fa il rogo che costò la vita al 18enne Suruwa Jaithe

Incendio a bordo di una petroliera : inviata la richiesta di soccorso dopo l’esplosione : Le autorità di Cipro hanno reso noto che una nave petroliera battente bandiera maltese, Athlos, ha preso fuoco questa mattina attorno alle 9:30 (ora locale) e si è arenata vicino ad un villaggio di pescatori di Zygi, nella parte sud-orientale dell’isola. Cinque membri dell’equipaggio, dopo essersi gettati in mare, sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale. Il Centro di coordinamento del soccorso congiunto a Larnaca ha confermato ...

Cipro - Incendio su una petroliera : ANSA, - NICOSIA, 29 DIC - Una petroliera battente bandiera maltese ha preso fuoco oggi, costringendo parte dell'equipaggio a gettarsi in mare, e si è arenata vicino al villaggio di Zygi, circa 40 km a ...

Milano - Incendio in struttura per anziani : grave un 70enne/ Ultime notizie - tutta colpa di una sigaretta : Milano, incendio in struttura per anziani: grave un 70enne. Ultime notizie, tutta colpa di una sigaretta lasciata accesa in una camera

Milano - Incendio in una struttura per anziani : una persona ferita gravemente : Un incendio è divampato poco prima delle 22 di giovedì sera in una struttura di lungodegenza per anziani a Milano: 18 le persone coinvolte, una delle quali ferita gravemente. Il fatto è avvenuto all’Istituto Palazzolo, dove tutto il reparto interessato dalle fiamme è stato evacuato. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118. L’anziano che ha subito le ustioni più gravi è stato trasportato in codice ...

Maxi-Incendio all'istituto per anziani "per colpa" di una sigaretta : Nella struttura per anziani Palazzolo a Milano. Diciotto le persone coinvolte, e un paziente sarebbe in condizioni gravi

Milano - Incendio in una struttura per anziani : 18 feriti - uno è grave : Un incendio è divampato, nella tarda serata di ieri, all'istituto Palazzolo, una struttura medica per anziani lungodegenti, a Milano. Un paziente sarebbe in gravi condizioni e tutto il...