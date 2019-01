eurogamer

: Giochi su cartuccia per PlayStation 5 e Xbox Scarlett? #PlayStation5 - Eurogamer_it : Giochi su cartuccia per PlayStation 5 e Xbox Scarlett? #PlayStation5 - berkley1_ : RT @Everyeye: PS5 e Xbox Scarlett con giochi su cartuccia, secondo l'autore di Hellpoint - TheBigMagician : RT @VG247it: PlayStation 5 e Xbox Scarlett potrebbero supportare i giochi su cartuccia, secondo lo svil... -

(Di sabato 5 gennaio 2019) La nuova generazione potrebbe accogliere l'utilizzo di cartucce, riporta Gaming Bolt.Stando a quanto dichiarato dallo sviluppatore di Hellpoint,5 enon abbandoneranno mai il supporto fisico per i videononostante la rete diverrà sempre di più il canale principale mediante il quale si giocherà e si comprerà. La soluzione dunque potrebbe essere il supporto su, un po' come vediamo fare su Nintendo Switch:"Penso che avranno una versione discless, ma credo che per la prossima generazione avremo ancora una versione con supporto ottico. Vi sono alcune ragioni: non tutti hanno internet, e se lo hanno non tutti hanno tanta banda da scaricare 80GB per gioco. L'attuale generazione diè molto pesante, non tutti possono permettersi di scaricare un gioco e le sue patch, ci sono ancora provider internet che hanno un limite di grandezza di banda. E ...