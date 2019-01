Getta via le coperte di un clochard e se ne vanta sui social Bufera su vicesindaco di

Trieste - vicesindaco Getta via coperte del senzatetto : “Intollerabile che dormano in strada” : "Ho visto un ammasso di stracci buttati a terra... coperte, giacche, un piumino e altro; non c'era nessuno, quindi presumo fossero abbandonati, li ho raccolti e li ho buttati, devo dire con soddisfazione, nel cassonetto. PS: sono andato subito a lavarmi le mani!" ha scritto il vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori, in un post su facebook poi cancellato.Continua a leggere

Docenti assunti con legge 104 : riGettata archiviazione - proseguono indagini a Cosenza : Cosenza - Il tribunale di Cosenza, personificato dal giudice Manuela Gallo, ha accolto l'opposizione alla richiesta di archiviazione, avanzata dalla Procura della Repubblica, in merito all'esposto di ...

Invia un sms ai genitori e si Getta nel Po a Torino : muore sul colpo a 14 anni : Un ragazzino di 14 anni si è suicidato a Torino, gettandosi dal lungopo Diaz Cairoli. Ha battuto la testa sul marciapiede sottostante dei Murazzi ed è morto sul colpo. Vani i tentativi...

God of War : il nuovo trailer Getta uno sguardo riflessivo sul viaggio intrapreso da Kratos e Atreus : Lo sviluppatore di God of War, Sony Santa Monica, ha pubblicato un nuovo trailer per il suo acclamato gioco, che, stavolta, non serve ad annunciare nulla di nuovo per l'esclusiva PS4.Invece, come segnala Videogamer, il trailer Memories of Mother getta uno sguardo riflessivo sul viaggio intrapreso da Kratos e Atreus fino alla vetta più alta per rendere omaggio ad una persona speciale.God of War è stato lanciato su PlayStation 4 a marzo e ha ...

Va via da casa con figlie gemelle di 6 mesi e si Getta nel Tevere. La donna è morta - si cercano le bimbe : Una donna è stata trovata morta nel Tevere a Roma. La donna, 38 anni, si era allontanata stamani da casa con le due figlie, gemelle di sei mesi. A dare l'allarme un passante che ha visto la donna lanciarsi nel fiume al'altezza di Ponte Testaccio. Nessuna traccia al momento delle bambine: in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco e della polizia.Un passante ha raccontato ad una pattuglia dei Vigili Urbani di aver visto la donna alle ...

Trento - operaio in nero muore sul lavoro/ L'imprenditore Getta via il cadavere ma i carabinieri lo incastrano : Trento, operaio in nero muore sul lavoro. L'imprenditore sposta il cadavere, ma i carabinieri lo incastrano dopo una breve indagine

Mondo del calcio sotto shock - muore ex calciatore : si Getta dal cavalcavia poi viene investito : Mondo del calcio sotto shock per un episodio tristissimo e che ha sconvolto tutti. Tragedia sull’autostrada A10 tra Albissola e Savona, un ex calciatore con un passato nel calcio professionistico, Antonio Marcolini, è morto dopo essere caduto dal cavalcavia all’altezza della galleria Quattro stagioni, immediati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Marcolini apparteneva ad una famiglia di calciatori, è ...

Crescentino : un killer soffoca i cani e li Getta via? : Il cucciolo di cane è stato ritrovato domenica 11 novembre Era probabilmente nato da pochi giorni il cucciolo di cane ritrovato morto, domenica 11 novembre, a Crescentino. La carcassa era in un ...

Fatta a pezzi e Gettata via chiusa nei sacchi della spazzatura. L'ombra dei riti satanici sulla morte di Imane : Appartengono a Imane Laloua i resti umani ritrovati nel 2006 in due sacchi neri in una piazzola di sosta dell'autostrada A1. La donna di origini marocchine era scomparsa il 27 giugno 2003 durante un ...