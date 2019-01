Borini-Shenzen | chiusura vicina Il Genoa torna su Bertolacci

milanlive

: RT @bot_gino: Milinkovic Savic è un nome che fate voi io so sincero so preoccupato per Borini che c'ha 'sta trattativa con lo Shenzen non è… - AngeloVarvara : RT @bot_gino: Milinkovic Savic è un nome che fate voi io so sincero so preoccupato per Borini che c'ha 'sta trattativa con lo Shenzen non è… - 80yeye80 : RT @bot_gino: Milinkovic Savic è un nome che fate voi io so sincero so preoccupato per Borini che c'ha 'sta trattativa con lo Shenzen non è… - infoitsport : Calciomercato Milan – Borini sempre più vicino allo Shenzen -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , le due parti adesso sono molto vicine. I rossoneri potrebbero incassare circa 9 milioni, una buona cifra per un giocatore riscattato in ...