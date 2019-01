Bolzano | inchiesta sulla fine della piccola di 8 anni morta sullo slittino

repubblica

: Procura apre inchiesta dopo morte bimba. La madre è in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano |#ANSA - AnsaTrentinoAA : Procura apre inchiesta dopo morte bimba. La madre è in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano |#ANSA - ninda1952 : RT @alto_adige: La Procura ha aperto un’inchiesta: al vaglio i cartelli e le indicazioni di pericolo. Nello schianto in slitta contro un al… - alto_adige : La Procura ha aperto un’inchiesta: al vaglio i cartelli e le indicazioni di pericolo. Nello schianto in slitta cont… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) In gravissime condizioni la mamma che era alla guida del mezzo, probabilmente finita per sbaglio su una pista nera. Controlli sull'efficacia delle indicazioni in pista