Il vento gli porta via la pensione ... ma poi ecco che succede dopoTwitter, Germania : hackerati dati centinaia di politiciTerremoti : Nuova scossa magnitudo 3.5 nel CataneseSindaco De Magistris : Matteo Salvini tradisce la CartaNon arretro di un millimetro! Il monito di Matteo Salvini a sindaciMi controllava su tutto! la donna presa al guinzaglio dal compagnoSfrutta l’immagine del figlio piccolo sui social! Vittorio Sgarbi ...L’isola dei Famosi : I primi nomi confermati per il realityNon c'è la faccio più! Vendesi marito a 18 euro negoziabili su eBayJihadista tedesca rischia ergastolo! Lasciò morire una bimba schiava

Traffico Roma del 04-01-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 04-01-2019 ore 09 | 30 VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 09:20    Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 09:30 (Di venerdì 4 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 09:20    Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO E LA CIRSTOFORO COLOMBO CODE PER Traffico INTENSO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST >CENTRO RICORDIAMO CHE A SAN LORENZO RESTA CHIUSA AL Traffico VIA DEI MARRUCINI, DA VIA DEI VESTINI A VIA TIBURTINA. RICORDIAMO CHE FINO  AL 12 GENNAIO, SULLA NOMENTANA DIREZIONE PORTA PIA, ANDRANNO AVANTI I  LAVORI SULLA CORSIA LATERALE TRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, ATTENZIONE QUINDI AI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

L'articolo Traffico Roma del 04-01-2019 ore 09:30 proviene da RomaDailyNews.

romadailynews
twitterromadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 04-01-2019 ore 09:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - ReJulien1 : RT @ilmessaggeroit: Ponte Magliana, pronti i cantieri: per 5 mesi chiusure e limiti al traffico - zazoomnews : Traffico Roma del 04-01-2019 ore 08:00 - #Traffico #04-01-2019 #08:00 -
Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 04-01-2019 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 04-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 08:20    Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. NESSUNA NOVITA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO;  SPOSTAMENTI SENZA PROBLEMI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO . UNA BREVE CODSA SI SEGNALA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LA Roma- FIUMICINO E LA CRISTOFORO COLOMBO TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON ...

  • Traffico Roma del 04-01-2019 ore 08 : 30

    Traffico Roma del 04-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 08:20    Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. NESSUNA NOVITA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO;  SPOSTAMENTI SENZA PROBLEMI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO . UNA BREVE CODSA SI SEGNALA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LA Roma- FIUMICINO E LA CRISTOFORO COLOMBO TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON ...

  • Traffico Roma del 04-01-2019 ore 08 : 00

    Traffico Roma del 04-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 07:20    Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA I PRIMI SPOSTAMENTI DEL MATTINO SIA IN CITTA’ SIA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI. TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON POSSIBILI RALLENTAMENTI UNO IN VIALE DELL’UNIVERSITA’ ALL’INTERSEZIONE CON VIALE DEL POLICLINICO E UN ALTRO ...

  • Traffico Roma del 04-01-2019 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 04-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 07:20    Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA I PRIMI SPOSTAMENTI DEL MATTINO SIA IN CITTA’ SIA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI. TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON POSSIBILI RALLENTAMENTI UNO IN VIALE DELL’UNIVERSITA’ ALL’INTERSEZIONE CON VIALE DEL POLICLINICO E UN ALTRO ...

  • Traffico Roma del 03-01-2019 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 03-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA  SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA , MENTRE RISULTA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE   SULLA CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE IN USCITA DA Roma SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA  TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ...

  • Traffico Roma del 03-01-2019 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 03-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA  SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA , MENTRE RISULTA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE   SULLA CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE IN USCITA DA Roma SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA  TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ...

  • Traffico Roma del 03-01-2019 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 03-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE 18:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. DIMINUISCONO LE CODE  SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE  AL MOMENTO PRESENTI TRA TRA CASILINA E LA VIA APPIA  MENTRE SI ALLUNGANO QUELLE PRIMA SEGNALATE IN CARREGGIATA ESTRNA ORA TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA INTANTO IN CITTA’ SONO AVVENUTI DIVERSI INCIDENTI, QUELLO AVVENUTO ...

  • Traffico Roma del 03-01-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 03-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE 18:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. DIMINUISCONO LE CODE  SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE  AL MOMENTO PRESENTI TRA TRA CASILINA E LA VIA APPIA  MENTRE SI ALLUNGANO QUELLE PRIMA SEGNALATE IN CARREGGIATA ESTRNA ORA TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA INTANTO IN CITTA’ SONO AVVENUTI DIVERSI INCIDENTI, QUELLO AVVENUTO ...

  • Traffico Roma del 03-01-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 03-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE 17:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STANNO FORMANDO CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTRNA SI RALLENTA PER Traffico TRA PONTINA E ARDEATINA   IN TANGENZIALE CODE PER Traffico DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA TOR DI QUINTO E VIALE DELLA ...

  • Traffico Roma del 03-01-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 03-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE 17:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STANNO FORMANDO CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTRNA SI RALLENTA PER Traffico TRA PONTINA E ARDEATINA   IN TANGENZIALE CODE PER Traffico DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA TOR DI QUINTO E VIALE DELLA ...

  • Traffico Roma del 03-01-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 03-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SCARSO IL Traffico SULLA CAPITALE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN ZONA GIUSTINIANA SULLA VIA CASSIA, TRA VIA DELLA GIUSTININA E VIA RIDOLFO LIVI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. NEL QUARTIERE APPIO ...

  • Traffico Roma del 03-01-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 03-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SCARSO IL Traffico SULLA CAPITALE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN ZONA GIUSTINIANA SULLA VIA CASSIA, TRA VIA DELLA GIUSTININA E VIA RIDOLFO LIVI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. NEL QUARTIERE APPIO ...

  • Traffico Roma del 03-01-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 03-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SCARSO IL Traffico SULLA CAPITALE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN ZONA GIUSTINIANA SULLA VIA CASSIA, TRA VIA DELLA GIUSTININA E VIA RIDOLFO LIVI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. NEL QUARTIERE APPIO ...

  • Traffico Roma del 03-01-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 03-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE13:20  mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SEGNALIAMO COMUNQUE POSSIBILI RALLENTAMENTI LUNGO VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITÀ DI VIA ROCCA DI PAPA A CAUSA DI UN INCIDENTE. Traffico RALLENTATO DA UN INCIDENTE ANCHE IN VIA SIRIA NEI PRESSI DI PIAZZA ZAMA. IN ...

  • Traffico Roma del 03-01-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 03-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE13:20  mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SEGNALIAMO COMUNQUE POSSIBILI RALLENTAMENTI LUNGO VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITÀ DI VIA ROCCA DI PAPA A CAUSA DI UN INCIDENTE. Traffico RALLENTATO DA UN INCIDENTE ANCHE IN VIA SIRIA NEI PRESSI DI PIAZZA ZAMA. IN ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!