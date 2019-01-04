L'articolo Traffico Roma del 04-01-2019 ore 09:30 proviene da RomaDailyNews.
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. NESSUNA NOVITA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO; SPOSTAMENTI SENZA PROBLEMI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO . UNA BREVE CODSA SI SEGNALA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LA Roma- FIUMICINO E LA CRISTOFORO COLOMBO TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. NESSUNA NOVITA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO; SPOSTAMENTI SENZA PROBLEMI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO . UNA BREVE CODSA SI SEGNALA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LA Roma- FIUMICINO E LA CRISTOFORO COLOMBO TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 07:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA I PRIMI SPOSTAMENTI DEL MATTINO SIA IN CITTA’ SIA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI. TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON POSSIBILI RALLENTAMENTI UNO IN VIALE DELL’UNIVERSITA’ ALL’INTERSEZIONE CON VIALE DEL POLICLINICO E UN ALTRO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 07:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA I PRIMI SPOSTAMENTI DEL MATTINO SIA IN CITTA’ SIA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI. TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON POSSIBILI RALLENTAMENTI UNO IN VIALE DELL’UNIVERSITA’ ALL’INTERSEZIONE CON VIALE DEL POLICLINICO E UN ALTRO ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA , MENTRE RISULTA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE IN USCITA DA Roma SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA , MENTRE RISULTA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE IN USCITA DA Roma SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 18:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. DIMINUISCONO LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO PRESENTI TRA TRA CASILINA E LA VIA APPIA MENTRE SI ALLUNGANO QUELLE PRIMA SEGNALATE IN CARREGGIATA ESTRNA ORA TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA INTANTO IN CITTA’ SONO AVVENUTI DIVERSI INCIDENTI, QUELLO AVVENUTO ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 18:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. DIMINUISCONO LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO PRESENTI TRA TRA CASILINA E LA VIA APPIA MENTRE SI ALLUNGANO QUELLE PRIMA SEGNALATE IN CARREGGIATA ESTRNA ORA TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA INTANTO IN CITTA’ SONO AVVENUTI DIVERSI INCIDENTI, QUELLO AVVENUTO ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 17:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STANNO FORMANDO CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTRNA SI RALLENTA PER Traffico TRA PONTINA E ARDEATINA IN TANGENZIALE CODE PER Traffico DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA TOR DI QUINTO E VIALE DELLA ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 17:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STANNO FORMANDO CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTRNA SI RALLENTA PER Traffico TRA PONTINA E ARDEATINA IN TANGENZIALE CODE PER Traffico DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA TOR DI QUINTO E VIALE DELLA ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SCARSO IL Traffico SULLA CAPITALE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN ZONA GIUSTINIANA SULLA VIA CASSIA, TRA VIA DELLA GIUSTININA E VIA RIDOLFO LIVI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. NEL QUARTIERE APPIO ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SCARSO IL Traffico SULLA CAPITALE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN ZONA GIUSTINIANA SULLA VIA CASSIA, TRA VIA DELLA GIUSTININA E VIA RIDOLFO LIVI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. NEL QUARTIERE APPIO ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SCARSO IL Traffico SULLA CAPITALE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN ZONA GIUSTINIANA SULLA VIA CASSIA, TRA VIA DELLA GIUSTININA E VIA RIDOLFO LIVI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. NEL QUARTIERE APPIO ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SEGNALIAMO COMUNQUE POSSIBILI RALLENTAMENTI LUNGO VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITÀ DI VIA ROCCA DI PAPA A CAUSA DI UN INCIDENTE. Traffico RALLENTATO DA UN INCIDENTE ANCHE IN VIA SIRIA NEI PRESSI DI PIAZZA ZAMA. IN ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SEGNALIAMO COMUNQUE POSSIBILI RALLENTAMENTI LUNGO VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITÀ DI VIA ROCCA DI PAPA A CAUSA DI UN INCIDENTE. Traffico RALLENTATO DA UN INCIDENTE ANCHE IN VIA SIRIA NEI PRESSI DI PIAZZA ZAMA. IN ...